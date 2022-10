Podkarpackie: Konkurs dla młodzieży nt. postaci zasłużonych dla lokalnej społeczności i narodu

Kim jest bohater, którego imię nosi jedna z ulic twojego miasta? – Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza młodzież szkolną od 16. roku życia z trzech podkarpackich powiatów do konkursu dotyczącego ważnych dla historii ich miasta i całego narodu postaci.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jest to już trzecia edycja konkursu "Uliczne portrety - czyli o tych, którzy tworzyli historię twojego miasta", organizowanego przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Celem konkursu jest przybliżenie bohatera, postaci ważnej dla historii miasta, której nazwiskiem opatrzona jest jedna z tamtejszych ulic.

W tym roku chodzi o sylwetki patronów ulic z miast: Mielca, Jasła i Przeworska.

"Będzie mowa o postaciach, które zrobiły wiele dobrego dla narodu i społeczności, w której żyli. Osobach, które na trwałe zapisały się w dziejach Polski" - poinformował Łukasz Kisielica z Centrum Kulturalnego (CK) w Przemyślu.

Konkurs adresowany jest do uczniów od 16. roku życia z powiatów: jasielskiego, mieleckiego i przeworskiego. Uczniowie powinni się zgłaszać poprzez szkołę, do której uczęszczają.

"Pomysłem na konkurs jest chęć rozbudzenia zainteresowania oraz poznawania ważnych dla historii miasta postaci, umożliwiając społeczności lokalnej, a przede wszystkim młodzieży szkolnej, poznanie życiorysów tych osób, poprzez różne opracowania prezentujące ich sylwetki, jako że są one wizytówką miasta" - wyjaśnił Kisielica.

Uczestnik konkursu powinien wybrać jedną z proponowanych czterech kategorii, w której ma przedstawić bohatera pracy. Do wyboru jest: wywiad, prezentacja multimedialna, wystawa, komiks.

Organizator zachęca jednocześnie uczestników, aby się inspirowali przygotowanymi przez regionalistów prezentacjami, które są dostępne na stronie internetowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu: https://ck.przemysl.pl/ck/konkurs-ktory-uczy-historii,3649.html.

Tam także można zapoznać się ze szczegółami konkursu i regulaminem.

Prace przyjmowane będą do 18 listopada. Należy je przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu, czyli co CK w Przemyślu, bądź drogą elektroniczną na adres: b.nowakowska@ck.przemysl.pl.