Podkarpackie: Linia kolejowa nr 25 z Mielca do Padwi jest już zmodernizowana

Na trasę kolejową z Mielca do Padwi Narodowej wróciły pociągi. W poniedziałek na nowym peronie kolejowym w Chorzelowie koło Mielca odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli m.in. udział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl i poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba.

Kilkanaście lat temu były plany zlikwidowania linii kolejowej biegnącej z Dębicy przez Mielec w stronę Tarnobrzegu. Jak powiedział wójt gminy Mielec Józef Piątek, wszyscy swego czasu myśleli, że transport kolejowy zostanie całkowicie zaniechany i zniszczony na tej linii.

"Podjęta została decyzja, że tak się nie stanie i transport kolejowy został przywrócony' - mówił w poniedziałek na peronie w Chorzelowie wójt mieleckiej gminy Józef Piątek. "Rewitalizacja tej linii doprowadziła do tego, że stoimy dziś na pięknym peronie w Chorzelowie, możemy z niego korzystać, a w przyszłości mielecką linią kolejową nr 25 pojedziemy jeszcze dalej".

Według wójta Józefa Piątka, mieszkańcy gminy Mielec, zwłaszcza Chorzelowa, z pewnością będą chętniej teraz korzystali z transportu kolejowego zamiast korzystać z samochodów. W gminie wybudowany zostanie jeszcze jeden peron, a w przyszłości rozbudowana zostanie w Chorzelowie także bocznica kolejowa.

"Dzisiaj kolejny ważny dzień, cieszymy się, że linia kolejowa nr 25 z Mielca do Padwi została dopuszczona do eksploatacji" - powiedział w poniedziałek marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. "Realizacja całej tej inwestycji jeszcze się nie zakończyła, ale po zmodernizowanych torach z Mielca do Padwi można już prowadzić przejazdy kolejowe, zarówno towarowe, jak też pasażerskie. To ważna sprawa, aby mogła ona służyć pasażerom, a także całej gospodarce powiatu mieleckiego i Podkarpacia".

Jak wyliczył marszałek Ortyl, inwestycja składa się z kilku elementów. Jednym z nich była oczywiście modernizacja odcinka torów kolejowych z Mielca do Padwi. W ramach tej inwestycji budowane jest także drugie przejście podziemne w Mielcu, które zostanie oddane do użytku przed końcem roku. Budowany jest także potężny wiadukt, który rozpościera się nad ulicą Sienkiewicza i zmodernizowaną linią kolejową.

"Budowa wiaduktu jest obiektem zainteresowania wielu mielczan, którzy czekają na moment, gdy zostanie on oddany do użytku" - stwierdził marszałek Ortyl. "Będzie wtedy można skorzystać z dużej części planowanej północnej obwodnicy Mielca z przejazdem przez rzekę Wisłokę".

Jak zapewnił marszałek Podkarpacia, w planach jest zmodernizowanie kolejnego odcinka tej trasy kolejowej prowadzącego od Padwi Narodowej w stronę Tarnobrzegu i Sandomierza.

"To wszystko jest zaplanowane w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia" - powiedział marszałek Władysław Ortyl. "I nadejdzie taki czas, gdy ta linia kolejowa zostanie zmodernizowana na całej długości i będzie można dojechać pociągiem, czy to do Sandomierza czy do Tarnobrzegu. I trzeba pamiętać, że ta linia kolejowa będzie prowadziła dalej do Łodzi i będzie też można dostać się nią przez Stalową Wolę do Lublina".

Jak powiedział marszałek Ortyl, od nowego roku kursowanie na trasie z Dębicy przez Mielec do Padwi Narodowej powinno rozpocząć sześć kolejnych nowych pociągów. Obecnie tę linię obsługuje osiem pociągów.

W jego ocenie linia kolejowa z Dębicy do Padwi powinna być także intensywnie wykorzystywana do transportu towarowego koleją, gdyż łączy ona dwie strefy gospodarcze i kilka podstref. "To na pewno ważna inwestycja dla Podkarpacia" - zauważył Ortyl.

"Cieszę się, że ta linia kolejowa jest konsekwentnie modernizowana zgodnie z tym, co obiecaliśmy 12 lat temu mieszkańcom Mielca i powiatu mieleckiego, że kolej zostanie do Mielca przywrócona" - powiedział europoseł Tomasz Poręba. "Po zrealizowanym pierwszym etapie z Dębicy do Mielca, dziś mamy kontynuację w kierunku Padwi Narodowej. To co jest bardzo ważne to to, że w przyszłości chcemy kontynuować modernizację tej linii kolejowej w stronę Tarnobrzegu, po to, żeby zyskać dodatkowe, alternatywne połączenie kolejowe z centrum Polski. To jest czymś naprawdę strategicznym dla rozwoju Mielca, powiatu mieleckiego i całego Podkarpacia".

Według Tomasza Poręby, zmodernizowana linia kolejowa przyciągnie nowych inwestorów. Da także szansę na skok cywilizacyjny północnej części województwa podkarpackiego.

"Gdy popatrzyć na tę inwestycję przez pryzmat planów Unii Europejskiej, to można zobaczyć, że jest ona zgodna z unijną polityką. Unia bardzo mocno inwestuje w kolej" - powiedział Poręba. "W Europie bardzo intensywnie inwestuje się w remonty i budowę linii kolejowych. To się wpisuje w logikę, aby ludzie korzystali z transportu publicznego i pociągów. Przy rosnących cenach benzyny rośnie zresztą liczba osób zainteresowanych korzystaniem z transportu publicznego i kolei".

Według Poręby, jest to kolejna korzyść z decyzji, którą podjęli wspólnie z marszałkiem Ortylem 12 lat temu, gdy zdecydowali, że nie tylko nie dopuszczą do likwidacji linii kolejowej z Dębicy w stronę Mielca (bo takie plany też były), ale zdecydowali, że pociągi powrócą na tę linię.

" Dzisiaj stoimy na przystanku kolejowym w Chorzelowie i cieszymy się z kolejnego etapu modernizacji mieleckiej linii kolejowej" - powiedział europoseł Tomasz Poręba. "Mam nadzieję, że już w kolejnym roku będzie nam dane powiedzieć o kolejnych inicjatywach służących dalszej modernizacji tej linii kolejowej w kierunku Tarnobrzegu".

Mateusz Wanat, Dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., powiedział, że modernizacja linii kolejowej nr 25 przez Mielec to tylko jedna z inwestycji prowadzonej przez koleje w województwie podkarpackim.

"Pierwsze połączenia na tej linii udało się oddać do użytku we wrześniu ubiegłego roku" - powiedział dyrektor Mateusz Wanat. "W tym roku w listopadzie wydłużyliśmy ten odcinek o kolejnych 18 kilometrów toru. Teraz mieszkańcy Tuszowa Narodowego, Chorzelowa czy Jaślan mogą dostać się pociągiem do Mielca, Dębicy i dalej do Krakowa czy Rzeszowa".

W ramach inwestycji przebudowanych zostało nie tylko 18 kilometrów torów, ale także 14 przepustów. Zmodernizowanych zostało 12 przejazdów kolejowych, które wyposażone zostały w nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym. Według dyrektora Wanata, ważne jest także, że nad torami i nad ulicą Sienkiewicza w Mielcu powstaje nowy wiadukt drogowy, który zastąpi dwa przejazdy. Jak podkreślił dyrektor Wanat, to wszystko realizowane jest w ramach inwestycji prowadzonych przez PKP PLK.

Koszt zmodernizowania linii kolejowej z Mielca do Padwi Narodowej to 106 mln zł. Łączny koszt zmodernizowania linii z Dębicy do Padwi to około 350 mln zł.