Podkarpackie: Meble z dawnej rezydencji rodu Dzieduszyckich w Zarzeczu odzyskują blask

Kolejne meble z pierwotnego wyposażenia pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu, jednej z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych Podkarpacia, odzyskują swój dawny blask. Zakończenie prac konserwatorskich planowane jest na grudzień br.

Licząca obecnie ponad 200 lat rezydencja w Zarzeczu, będąca niegdyś siedzibą zasłużonego dla rozwoju polskiej kultury i edukacji rodu Dzieduszyckich, jest filią Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.

Klasycystyczny pałac został wzniesiony ponad 200 lat temu (oficjalne otwarcie datuje się na 1819 r.) z inicjatywy Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej i Ignacego Morskiego. Hrabina stworzyła, według własnego pomysłu, wiejską rezydencję w Zarzeczu, która w pierwszej połowie XIX wieku była uważana za jedno z najpiękniejszych założeń parkowo-pałacowych w monarchii habsburskiej. Posiadłość do dziś jest otoczona przez park.

W Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu właśnie rozpoczął się kolejny, czwarty etap prac konserwatorskich obiektów pochodzących z zarzeckiego muzeum.

Jak poinformował PAP kierownik tej placówki Piotr Prymon, w ramach czwartego etapu konserwacji zostanie poddanych sześć kolejnych obiektów pochodzących z I poł. XIX w.

"Są to dwa stoły, sekretarzyk, toaletka, zwana gotowalnią, kosz na papiery oraz spluwaczka, które można oglądać na stałej ekspozycji Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu. Oprócz swojej wysokiej wartości artystycznej mają one także znaczenie historyczne, jako własność hrabiny Magdaleny z Dzieduszyckiej Morskiej, pierwszej właścicielki pałacu w Zarzeczu" - zwrócił uwagę Prymon.

Przypomniał, że w 1947 roku większość mebli pochodzących z pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu przekazano do Muzeum w Jarosławiu. Powróciły one na swoje pierwotne miejsce w 2008 roku i od tamtej pory są eksponowane we wnętrzach zarzeckiego pałacu, gdzie 15 lat temu utworzono Muzeum Dzieduszyckich jako oddział Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.

Dyrektor jarosławskiego muzeum Konrad Sawiński zaznaczył, że projekt "Konserwacja mebli z pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu - etap IV" jest kontynuacją prac konserwatorskich rozpoczętych w 2018 roku. "Celem tych działań jest przywrócenie meblom zarzeckiego pałacu dawnej świetności i blasku. Dzięki temu zwiedzający muzeum mogą przenieść się w czasie i poznać historię pałacu oraz jego mieszkańców. Jest to również okazja, aby zgłębić wiedzę na temat meblarstwa i stylów artystycznych panujących w tamtym okresie w Europie" - zauważył Sawiński.

Planowane zakończenie czwartego etapu prac jest przewidziane na grudzień br.

W poprzednich etapach konserwacji zabytkowych zarzeckich mebli odnowione zostały m.in. kanapy, serwantki, komody, krzesła, które już wróciły na swoje miejsce i zostały wyeksponowane w salach muzeum w Zarzeczu.

Wszystkie etapy konserwacji mebli z pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu były możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych muzeum.