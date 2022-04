Podkarpackie: Na granicy panuje zwiększony ruch towarowy

Na podkarpackich przejściach granicznych z Ukrainą odprawy odbywają się na bieżąco. Zwiększone czasy oczekiwania dotyczą jedynie ruchu towarowego w tym przede wszystkim samochód wywożonych z UE do Ukrainy.

Jak poinformował PAP w piątek rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz, w ostatnich kilkunastu dniach ruch osobowy na podkarpackich przejściach granicznych z Ukrainą odprawiany jest co do zasady na bieżąco.

"Sporadycznie zdarzają kolejki samochodów osobowych oraz osób chcących przekroczyć granicę pieszo. Zwiększone czasy oczekiwania dotyczą jedynie ruchu towarowego. Szczególnie dotyczy to w ostatnich dniach przekraczania granicy przez osoby wywożące samochody osobowe z UE do Ukrainy" - dodał.

Duży odsetek ruchu towarowego to również pomoc humanitarna.

Jak wynika z informacji podawanych przez ukraińskie media, zwiększony eksport samochodów z UE do Ukrainy ma związek ze zmianą prawa. W Ukrainie zniesiono bowiem podatki od importu samochodów. Obowiązująca już ustawa przewiduje zwolnienie w czasie stanu wojennego z ceł importowych, akcyzy i podatku VAT na wszystkie importowane towary, w tym pojazdy.

Rzecznik BOSG zwrócił też uwagę, że coraz większy odsetek ruchu granicznego to tzw. ruch przygraniczny. "Są to głównie obywatele Ukrainy, którzy przyjeżdżają do nas na zakupy i do pracy" - powiedział ppor. Zakielarz. Zastrzegł przy tym, że do Polski wciąż przybywają uchodźcy z Ukrainy, głównie kobiety z dziećmi i osoby starsze.

Tylko ostatniej doby na podkarpackich przejściach granicznych odprawiono na kierunku wjazdowym do kraju 12 tys. osób. Natomiast z Polski do Ukrainy wyjechało 12,5 tys. osób.

Od początku wojny w Ukrainie, czyli od 24 lutego br. przez Podkarpackie dotarło 1,58 mln osób, w tym pieszo 551 tys. osób oraz w pociągach osobowych 195,2 tys. osób.

Z danych przekazanych przez ppor. Zakielarza wynika, że od początku konfliktu do piątku przez podkarpackie przejścia wjechało 1,45 mln obywateli Ukrainy, a wyjechało 384 tys. Ukraińców. "Tylko w czwartek wjechało 11 tys. obywateli Ukrainy, a wyjechało 11,3 tys. osób" - powiedział.