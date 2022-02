Podkarpackie: Od czwartku przez przejścia graniczne w regionie dotarło ponad 48 tys. osób z Ukrainy

Przez podkarpackie przejścia graniczne od ostatniego czwartku, czyli rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę, do Polski dotarło ponad 48 tys. osób, najwięcej - niemal 22 tys. - przez przejście w Medyce – poinformował PAP w sobotę rano rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz.

Najwięcej osób dotarło do naszego kraju przez przejście w Medyce prawie 22 tys., w tym pieszo granicę przekroczyło 10 tys. osób. Pociągami do Polski dotarło ponad 3,6 tys. osób.

Z kolei przez przejście w Budomierzu od czwartku do soboty do godz. 7 rano granice przekroczyło prawie 8,5 tys. osób, w tym pieszo niemal 900. W Krościenku było to 6 tys. osób, w tym pieszo ok. 900. Natomiast w Korczowej do Polski dotarło 12 tys. osób, a 700 z nich przekroczyło granicę pieszo.

Jak przypomniał ppor. Zakielarz, od piątku od godz. 12 pieszo można przekraczać granicę przez wszystkie przejścia graniczne.

Przedstawiciel SG dodał, że na przejściach pracują dodatkowe osoby, żeby odprawy odbywały się jak najszybciej.

Ppor. Zakielarz zaznaczył, że SG odnotowała ostatniej doby pojedyncze przypadki prób przekroczenia tzw. zielonej granicy. "Wszystkie te osoby zostały złapane i postępujemy z nimi zgodnie z procedurami" - powiedział.

Rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk powiedział PAP, że wszystkie punkty recepcyjne w regionie działają pełną parą. "Tylko przez punkt, który istnieje na dworcu PKP w Przemyślu, ubiegłej doby przewinęło się kilka tysięcy osób" - dodał.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że po stronie ukraińskiej przed przejściem w Medyce są tłumy ludzi. Szacowany czas przekroczenia granicy i dotarcia do Polski to ok. 60 godzin. Na pozostałych przejściach w regionie ten czas wynosi ok. 20 godzin.