Podkarpackie: Ok. 3 tys. odbiorców bez prądu i niemal 200 interwencji PSP

W niedzielę wieczorem na Podkarpaciu prądu nie ma ok. 3 tys. odbiorców, głównie w okolicach Mielca. Strażacy interweniowali 186 razy, głównie usuwali powalone gałęzie i konary - poinformował PAP dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego (WCZK) w Rzeszowie Wojciech Czanerle.

W regionie do poniedziałku do godz. 3 w nocy obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem i lokalnymi burzami. Wiatr w porywach może osiągać do 100 km/h.

Czanerle dodał, że awarie energetyczne są usuwane na bieżąco, dlatego liczba gospodarstw bez prądu zmienia się z godziny na godzinę. Przypomniał, że w niedzielę przed południem prądu nie miało ok. 5 tys. gospodarstw.

Dyżurny WCZK poinformował, że strażacy na Podkarpaciu interweniowali w niedzielę 186 razy. Z tego 47 interwencji dotyczyło uszkodzeń poszyć dachowych na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Najwięcej interwencji było w powiatach dębickim, jasielskim, rzeszowskim i krośnieńskim.

Czanerle zaznaczył, że nie były to poważne uszkodzenia. "Do najpoważniejszego uszkodzenia doszło w Dynowie, gdzie wiatr zerwał ok. 50 mkw dachu z miejscowego kościoła. Strażacy zabezpieczyli uszkodzenie" - powiedział.

Pozostałe interwencje PSP dotyczyły usuwania połamanych gałęzi z dróg.

Czanerle poinformował również, że IMGW wydał w niedzielę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla 18 powiatów regionu. Alert obowiązuje od godz. 23 w niedzielę do godz. 6 rano w poniedziałek.