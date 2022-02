Podkarpackie: Organizowana jest pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Samorządy województwa podkarpackiego i wielu miast regionu organizują pomoc dla mieszkańców Ukrainy i uchodźców z Ukrainy. Prowadzone są zbiórki potrzebnych artykułów, tworzone są bazy noclegów, mieszkańcy oferują przyjęcie do siebie tych, którzy uciekli przed wojną.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek zaapelował, aby mieszkańcy, którzy mają wolne lokale, chcą przyjąć uchodźców, zgłaszali to pod numerem telefonu: 800 100 990, dzięki temu powstanie potencjalna baza noclegów na przyszłość. "Wtedy te miejsca będą bardzo potrzebne, dziś takiej potrzeby nie ma" - powiedział Fijołek. Podkreślił, że Podkarpackie jest regionem o charakterze recepcyjnym. "To oznacza, że naszym głównym zadaniem jest zarejestrowanie uchodźców, pomoc w tym co najważniejsze i dzięki temu skierowanie ich do ośrodków stałego pobytu poza naszym województwem" - dodał prezydent Rzeszowa.

Jak dodał, już teraz jest bardzo wiele sytuacji, w których mieszkańcy Rzeszowa sami kontaktują się z obywatelami Ukrainy, jeżdżą na granicę i czasami pomijają system rejestracji. "Apeluję przede wszystkim o to, by pamiętać o zgłoszeniu uchodźców, bo tylko dzięki temu będą oni mieli zapewnione od państwa wyżywienie oraz miejsce, w którym mogą zostać na stałe" - mówił.

Fijołek zaznaczył, że prowadzi rozmowy z rządem w kwestii utworzenia w Rzeszowie punktu recepcyjnego, takiego jak przy granicy. Dzięki temu uchodźcy, którzy pominęli rejestrację wyjeżdżając z Ukrainy, będą mogli zgłosić swój pobyt również w Rzeszowie.

Urząd Miasta Rzeszowa uruchomił dodatkowe numery telefonów dla wolontariuszy: 17 8754742, 17 8754769, 793433062 883186963.

W kilku punktach miasta trwa zbiórka potrzebnych rzeczy dla mieszkańców miast partnerskich Rzeszowa na Ukrainie. Potrzebne są m.in. takie artykuły jak folia termiczna, śpiwory, karimaty, bielizna dziecięca, damska i męska, przybory toaletowe, środki higieniczne, zestawy medyczne, płaszcze przeciwdeszczowe, przybory kuchenne wielokrotnego użytku, pieluchy, środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu, maseczki, zapałki, świece, baterie, latarki, maskotki, wiadra, bandaże, zestawy opatrunkowe, środki hemostatyczne, opaski uciskowe, szyny do unieruchamiania złamań, rękawice sterylne i niesterylne, nożyczki do cięcia odzieży i obuwia, pulsoksymetry, miękkie nosze, plecaki medyczne, materace dmuchane i koce (w opakowaniu), agregaty prądotwórcze, lornetki polowe, nakolanniki i nałokietniki, rękawice i obuwie taktyczne, przenośniki taśmowo-rolkowe do przenoszenia pacjentów, chusty ewakuacyjne z karabinkiem.

Z apelem w sprawie zgłaszania miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy do mieszkańców zwrócił się także samorząd Przemyśla. Chętni do przyjęcia osób z Ukrainy powinni zgłaszać to pod numerami telefonu: 16 6786434,16 6752080. Chęć przyjęcia osób można zgłaszać całodobowo.

Od poniedziałku Urząd Miejski w Przemyślu rozpocznie też zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy pierwszej pomocy, aby wesprzeć uchodźców z Ukrainy. Chodzi m.in. o wodę, środki higieniczne jak: pasty do zębów, szczoteczki, szampony, mydło, chusteczki higieniczne, jednorazowe maszynki do golenia, pieluchy dla dzieci i dorosłych, mokre chusteczki, papier toaletowy, środki higieniczne dla kobiet, a także ręczniki, prześcieradła, koce, śpiwory, nowa bielizna damska, męska i dziecięca, leki przeciwbólowe, opatrunki, bandaże, sucha żywność, konserwy, batony proteinowe, czekolady.

Dary będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych w godzinach od 8 do 15. Można także wpłacać pieniądze na konto Urzędu Miejskiego w PrzemyśluGetin Noble Bank SA 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 z dopiskiem "Dla uchodźców z Ukrainy".

Pomoc i wsparcie zarówno dla mieszkańców Ukrainy jak i uchodźców, którzy przybywają na Podkarpacie, a także Polaków przebywających na Ukrainie lub wracających do kraju organizuje też zarząd woj. podkarpackiego. Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl zapowiedział, że w poniedziałek zbiera się Sejmik Województwa Podkarpackiego, na którym zarząd zdecyduje o przekazaniu wstępnie 50 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na rzecz samorządów, które organizują czasowy pobyt dla uchodźców.

Analizowane są też procedury umożliwiające przekazanie środków finansowych, które mogą być przeznaczone na zakup materiałów ratunkowych lub przedmiotów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

"Poprzez Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego jesteśmy członkiem, będziemy apelować do samorządów wojewódzkich, aby deklarowały możliwe formy wsparcia. Z podobnym apelem wystąpimy poprzez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, które skieruje apel o wsparcie do samorządów województwa podkarpackiego. Zwracamy się również do przedsiębiorców o rozważenie możliwości wsparcia w dowolnej formie dla społeczności ukraińskiej" - napisał marszałek Ortyl w komunikacie opublikowanym na stronie samorządu województwa podkarpackiego.

Uruchomiona została też pomoc i wsparcie służb ratunkowych w obwodach partnerskich, takich jak: Lwowski, Iwano-Frankowski, Zakarpacki i Tarnopolski.

"Ukraińskie służby potrzebują pilnie różnorodnego wsparcia rzeczowego, niezbędnego do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku działań wojennych" - czytamy na stronie samorządu woj. podkarpackiego.

Przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które chcą włączyć się w akcję pomocy mogą to zrobić poprzez wpłatę darowizny na konto Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Pieniądze zostaną przekazane na zakup niezbędnego sprzętu, który niezwłocznie zostanie przekazany do służb ukraińskich. Można także przynosić potrzebne artykuły do budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, skąd następnie trafią do służb ratowniczych na Ukrainie. Wykaz potrzebnych artykułów można znaleźć na stronie samorządu.