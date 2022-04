Podkarpackie: Ostatniej doby granicę przekroczyło 16,7 tys. osób

Minionej doby przez podkarpackie przejścia graniczne z Ukrainą do kraju dotarło 16,7 tys. osób. Najwięcej przez przejście w Medyce - 6,8 tys. osób, w tym pieszo 3,9 tys. i koleją 900 osób – poinformował w sobotę PAP rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz.

Z danych SG wynika, że przez pozostałe trzy podkarpackie przejścia w ostatnich 24 godzinach granicę przekroczyło w Korczowej - 5,3 tys. osób, w Budomierzu - 3,6 tys. osób, a przez przejście w Krościenku do Polski dotarło 600 osób.

Jak podał ppor. Zakielarz, ostatniej doby na kierunku wyjazdowym z Polski do Ukrainy odprawiono 9,3 tys. osób.

Obecnie na podkarpackich przejściach granicznych na wjazd do Polski oczekuje po kilkadziesiąt samochodów osobowych na przejściach w: Budomierzu, Korczowej i Medyce.

Rzecznik BOSG podkreślił, że granica z Ukrainą na Podkarpaciu liczy 240 kilometrów. "To zarazem zewnętrzna granica UE. Jest również jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem ukształtowania odcinków polskiej granicy państwowej" - dodał.

Ppor. Zakielarz wskazał, że w większości jest to trudnodostępny teren, w którym bez odpowiedniego sprzętu oraz przygotowania nie sposób sobie poradzić. "Granica strzeżona jest 24 godziny na dobę, niezależnie od pory dnia i roku. Jesteśmy pod tym względem przygotowani kadrowo i sprzętowo" - zapewnił.

W tym roku funkcjonariusze BOSG udaremnili już kilkadziesiąt prób nielegalnego przekroczenia granicy z Ukrainą. W większości sprawcami byli obywatele Afganistanu, Ukrainy, Turcji i Pakistanu. Wszyscy sprawcy zostali zatrzymani.

Od czasu rozpoczęcia wojny, czyli od 24 lutego br. do soboty do godz. 7 przez podkarpackie przejścia graniczne do Polski dotarło 1,39 mln osób, z tego ponad 506 tys. pieszo.