Podkarpackie: Ostatniej doby przejścia graniczne przekroczyło 13,9 tys. osób; od początku wojny - 1,28 mln

13,9 tys. osób, które dotarły do Polski odprawili ostatniej dobry podkarpaccy strażnicy graniczni. Od początku wojny w Ukrainie do piątku rano jest to łącznie 1,28 mln osób. Najwięcej z przybywających przekracza granicę w Medyce.

Jak poinformował w piątek PAP rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz, ostatniej doby przez podkarpackie przejścia graniczne dotarło do Polski 13,9 tys. osób, zaś do Ukrainy przekroczyło granicę 8,3 tys. osób.

Najwięcej spośród tych, którzy przekroczyli granicę do Polski dotarło przez przejście w Medyce - 6,7 tys., w tym pieszo 2,6 tys. i koleją 900 osób.

Przez Korczową do Polski przybyło 4,6 tys., w tym pieszo 800 osób; Budomierz 1,9 tys., w tym pieszo 400 osób oraz Krościenko 750 osób, w tym pieszo 75 osób.

Ponadto ostatniej doby odprawiono z Ukrainy do Polski trzy pociągi i 117 autobusów.

Ppor. Zakielarz dodał, że obecnie odprawa graniczna osób podróżujących zarówno pieszo, jak i samochodami osobowymi odbywa się na bieżąco.

Od początku wojny do godz. 7 w piątek, przez podkarpackie przejścia graniczne do Polski dotarło łącznie 1,28 mln osób, w tym pieszo 476,6 tys. Wjechało blisko 180 pociągów osobowych z Ukrainy.

Przez Medykę do Polski przybyło łącznie 605,1 tys., w tym pieszo 248,5 tys. i koleją 173,8 tys.; Korczową 351 tys., w tym pieszo 114,3 tys.; Budomierz 210 tys., w tym pieszo 76,7 tys. oraz Krościenko 117,8 tys., w tym pieszo 37,1 tys.

Natomiast w drugą stronę - do Ukrainy - podkarpaccy strażnicy graniczni odprawili od początku inwazji ponad 226 tys. osób, w tym ponad 180 tys. obywateli Ukrainy.