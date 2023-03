Podkarpackie: Ostrzeżenia przed przymrozkami, oblodzeniem dróg i opadami śniegu

W związku z prognozowanym w woj. podkarpackim spadkiem temperatury Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wydało w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami, oblodzeniem dróg oraz przed opadami śniegu.

Jak podaje WCZK w woj. podkarpackim prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej zera i związane z nim przymrozki.

Dla powiatów: brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski ostrzeżenia obowiązują od godz. 21 w poniedziałek do godz. 10 w środę.

W tej części regionu temperatura minimalna w nocy osiągnie wartości od minus 5 do minus 3 stopni Celsjusza, przy gruncie - od minus 8 do minus 4. Natomiast temperatura maksymalna we wtorek wzrośnie, osiągając poziom od 2 do 4 stopni.

Z kolei w powiatach: bieszczadzkim, jasielskim, Krośnie, krośnieńskim, leskim i sanockim ostrzeżenie ważne jest do godz. 10 w czwartek. Tam prognozowany jest spadek temperatury minimalnej w nocy do ok. minus 7 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do minus 10. Z kolei we wtorek i środę temperatura powietrza osiągnie wartości dodatnie od 1 do 3 stopni Celsjusza.

Kolejny spadek temperatury prognozowany jest w tych powiatach w nocy z wtorku na środę. Wtedy temperatura spadnie do ok. minus 10 stopni, a przy gruncie ok. minus 12. Z kolei w nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna wyniesie ok. minus 4 stopni, przy gruncie ok. minus 6.

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków oceniono na 80 proc.

W związku ze spadkiem temperatury powietrza poniżej zera oraz intensywnymi opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu, które obecnie występują w regionie, prognozuje się także zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników.

W związku z tym wydano ostrzeżenie przed oblodzeniem dla obszaru obejmującego powiaty: brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski, bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.

Ostrzeżenie ważne jest od godz. 21 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek. Prawdopodobieństwo wystąpienia oceniono na 80 proc.

W kilku powiatach: bieszczadzkim, jasielskim, Krośnie i krośnieńskim oraz leskim i sanockim mogą wystąpić także opady śniegu. Według prognoz opady te spowodują przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm.

To ostrzeżenie obowiązuje od godz. 17 w poniedziałek do godz. 17 we wtorek. Prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi 80 proc.