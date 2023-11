Podkarpackie: Ostrzeżenie dla całego regionu przed silnym wiatrem

IMGW wydało w piątek ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla kolejnych 19 powiatów województwa podkarpackiego. Tym samym alert obowiązuje już w całym regionie, w czwartek bowiem Instytut ostrzegał przed wiatrem sześć południowych powiatów na Podkarpaciu.

Jak przekazało w piątek Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Rzeszowie, ostrzeżenie pierwszego stopnia obejmuje powiaty: brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.

"Prognozuje się przejściowo wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków południowych i zachodnich" - czytamy w komunikacie WCZK.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 16 do 22 w piątek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 70 proc.

Jest to uzupełnienie alertu drugiego stopnia wydanego w czwartek dla sześciu powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, leskiego, sanockiego krośnieńskiego i miasta Krosna. To ostrzeżenie obowiązuje od południa w czwartek do godz. 20 w piątek.

Według prognoz na tym terenie prędkość wiatru wyniesie do 50 km/h, zaś jego porywy w piątek mogą osiągnąć prędkość do 110 km/h. Powieje z kierunków południowych.

Prawdopodobieństwo oceniono na 80 proc.

WCZK zastrzega, że ze względu na dynamiczną sytuację atmosferyczną, ostrzeżenie może ulec zmianie.