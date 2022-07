Podkarpackie: Ostrzeżenie IMGW przed burzami z gradem

Ostrzeżenia przed burzami z gradem pierwszego i drugiego stopnia dla województwa podkarpackiego wydał w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według prognozy IMGW, w regionie burze mogą się zacząć w sobotę od godz. 17.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, miejscami do 100 km/h. Burze będą generować grad, miejscami duży" - napisali synoptycy.

Ostrzeżenie drugiego stopnia obejmuje powiaty: brzozowski, dębicki, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta Krosno, Rzeszów i Tarnobrzeg.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 proc.

Natomiast ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem obejmuje powiaty: bieszczadzki, jarosławski, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl i przeworski. Na tym obszarze burze mogą wystąpić w sobotę od godz. 20 do godziny drugiej w nocy w niedzielę.

Jednocześnie nadal aktualne są ostrzeżenia przed upałami. Do godziny 20 w regionie mogą występować wysokie temperatury do 35 stopni Celsjusza.