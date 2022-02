Podkarpackie: Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w poniedziałek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed mającym wiać w poniedziałek na Podkarpaciu silnym wiatrem. Dotyczy wszystkich powiatów regionu.

Jak poinformował IMGW, od godz. 4.00 do godz. 17.00 w poniedziałek prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o prędkości do 35 km/godz., w porywach do 85 km/godz. Przewiduje się, że wiatr będzie wiał z południowego zachodu. Możliwe burze.

W komunikacie podkreślono, że "ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane". Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 proc.

Ostatniej doby na Podkarpaciu zanotowano 210 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów. 90 z nich dotyczyło uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych; w jednym przypadku z budynku gospodarczego dach został całkowicie zerwany.

Pozostałe działania strażaków polegały na usuwaniu nadłamanych, powalonych drzew oraz konarów, uszkodzonych banerów reklamowych.

Najwięcej interwencji było w powiatach: tarnobrzeskim 25, rzeszowskim i dębickim po 21, stalowowolskim i kolbuszowskim po 20 oraz łańcuckim 13.