Podkarpackie: Pędzili z ogromną prędkością w terenie zabudowanym; dostali wysokie mandaty i stracili prawa jazdy

Dwaj niezdyscyplinowani kierowcy pędzili z ogromną prędkością w terenie zabudowanym, w pow. jasielskim – jeden 155 km na godz., drugi - 131 km na godz. Obaj zostali ukarani mandatami w wysokości po 2,5 tys. zł i otrzymali po 15 punktów karnych. Stracili też prawa jazdy na trzy miesiące.

Jak poinformował w poniedziałek oficer prasowy jasielskiej policji mł. asp. Daniel Lelko, do przekroczeń dopuszczalnej prędkości doszło w miniony weekend.

Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Policjanci podczas kontroli prędkości w Jaśle zatrzymali na ul. Mickiewicza do kontroli drogowej 26-letniego kierowcę audi. "Mężczyzna w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godz. jechał z prędkością aż 131 km na godz." - podał oficer prasowy.

Do kolejnego zdarzenia doszło w niedzielę, także wieczorem. Policjanci podczas pomiarów prędkości na ul. Dukielskiej w Nowym Żmigrodzie zatrzymali 36-letniego motocyklistę, który jechał z prędkością 155 km na godz. przekraczając tym samym dopuszczalną prędkość o 105 km.

"W związku z popełnionymi wykroczeniami 26-latek oraz 36-latek zostali ukarani przez funkcjonariuszy wysokimi mandatami w kwocie 2,5 tys. zł, a na ich konto trafiło po 15 punktów karnych. Ponadto mundurowi zatrzymali mężczyznom prawo jazdy na okres trzech miesięcy" - przekazał mł. asp. Lelko.

Policja po raz kolejny apeluje o przestrzeganie określonych limitów prędkości. "Pamiętajmy, że nadmierna prędkość, to wciąż jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych" - przypomina policja.