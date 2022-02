Podkarpackie: Pierwsi żołnierze z USA wylądują w Jasionce ok. godz. 10

Prawdopodobnie ok. godz. 10 w sobotę wyląduje na podrzeszowskim lotnisku w Jasionce samolot z amerykańskimi żołnierzami, którzy będą stacjonować w Polsce. Kolejna maszyna z Amerykanami spodziewana jest w tym samym dniu ok. godz. 14.

Jak powiedział PAP rzecznik prasowy 18. Dywizji Zmechanizowanej mjr Przemysław Lipczyński, nie wykluczone jest, że w sobotę odbędą się kolejne loty z amerykańskimi żołnierzami do Polski.

Mjr Lipczyński podkreślił, że do tej pory na lotnisku w Jasionce wylądowało 8 amerykańskich samolotów. "Przyleciała nimi grupa przygotowawcza, której zadanie polegało na zabezpieczeniu logistycznym żołnierzy, którzy będą stacjonować w naszym kraju" - dodał.

Żołnierze, którzy będą stacjonować w Polsce na co dzień służą w 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA.

W minioną środę Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. 2 tys. żołnierzy zostanie wysłanych do Polski i Niemiec, z tego 1700 trafi do Polski. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.