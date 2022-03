Podkarpackie: Pomoc dla Ukrainy od firm z parku technologicznego Aeropolis

W pomoc dla uchodźców i kraju ogarniętego wojną zaangażowali się przedsiębiorcy i pracownicy Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce pod Rzeszowem. Jedna z firm m.in. wydrukowała już ukraińskie bajki dla dzieci.

Wśród firm, które pomagają uchodźcom jest JPB Systeme, zajmująca się produkcją urządzeń samoblokujących do silników lotniczych, której siedziba znajduje się w Villaroche pod Paryżem, a jej polski oddział mieści się w Inkubatorze Technologicznym Aeropolis w Jasionce.

Jak poinformowała dyrektor JPB Systeme Polska Katarzyna Kalisz, na apel o pomoc dla uchodźców zareagowali nie tylko polscy pracownicy firmy, ale również centrali we Francji.

"Do tej pory dotarło do nas 14 tirów z Francji wypełnionych różnymi darami. Każdy z nich to około 45 ton pomocy. Dzięki uprzejmości firmy Safran i firm transportowych dary trafiają do Polski. Po stronie polskiej nasi pracownicy oraz wolontariusze z różnych firm, między innymi z Fibrain i Garden One, pomagają nam rozdystrybuować je do różnych mniejszych i większych instytucji" - podała.

Dary trafiają m.in. do Caritas Polska oddział w Rzeszowie.

Ciekawą inicjatywę ma firma Cyfrowa Foto-Colorland, która postanowiła wydrukować kilka tysięcy bajek po ukraińsku.

Jak zaznaczyła Marzena Tylus-Niewiadomska, dyrektor HR w firmie, bajki trafią do dzieci, które uciekły z objętej wojną Ukrainy i przebywają obecnie w Polsce. "Wszystkie książeczki drukowane są w języku ukraińskim według oryginalnych wzorów graficznych, które uzyskaliśmy od tamtejszych wydawców. To w całości akcja non-profit" - dodała.

Pierwsza partia, czyli ok. 3 tys. książek, jest już gotowa. Książki będą dystrybuowane przez polskie organizacje charytatywne działające na rzecz uchodźców z Ukrainy.

"Prześlemy je także do Polskiej Fundacji Czytelnictwa, która we współpracy z zespołem przedstawicieli edukacyjnych Nowej Ery, rozdysponuje je do sierocińców, świetlic i przedszkoli" - podkreśliła Tylus-Niewiadomska.

Dodała, że wśród pracowników firmy są także obywateli Ukrainy. "To nasze koleżanki i nasi koledzy, którzy martwią się o swoje rodziny i bliskich. Ta trudna sytuacja widziana z bliska wywołała w naszej firmie olbrzymią falę pomocy. Pracownicy sami zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, wielu przyjęło uchodźców do własnych domów" - podkreśliła.

Zebrane przez pracowników m.in. zabawki i część wydrukowanych ukraińskich bajeczek trafiła już do sióstr dominikanek w Przemyślu, które opiekują się kilkudziesięcioma ukraińskimi rodzinami.