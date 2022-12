Podkarpackie: Ponad 150 szkół zgłosiło się do akcji edukacyjnej KAS

Ponad 150 szkół z Podkarpacia zgłosiło się już do akcji edukacyjnej organizowanej przez Krajową Administrację Skarbową „Hazard? Nie daj się wciągnąć” – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska.

Celem, rozpoczętej we wrześniu br. akcji KAS jest podniesienie świadomości o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od hazardu i uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych.

"Na nasze zaproszenie odpowiedziało już ponad 150 szkół z regionu" - dodała Chabowska.

Zajęcia prowadzone przez trenerów KAS mają przede wszystkim ostrzec młodzież przed niebezpieczeństwem, jakie wiąże się z udziałem w nielegalnych grach hazardowych.

"Chcemy również zwrócić uwagę na problemy, które wynikają z nadmiernego korzystania przez dzieci i młodzież z gier komputerowych, takie jak uzależnienie czy wyizolowanie społeczne. Celem spotkań z młodzieżą jest też uświadomienie, że rozpowszechnianie gier online z elementami hazardu i typowych gier hazardowych wiąże się z ryzykiem uzależnienia od hazardu" - podkreśliła rzeczniczka rzeszowskiej IAS.

Akcja, która odbywa się już po raz czwarty, skierowana jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Jej odbiorcami są także rodzice i nauczyciele.

Do tej pory swój akces do akcji zgłosiło już 153 placówki edukacyjne z Podkarpacia - są to zarówno szkoły podstawowe jak i średnie.

Jak zaznaczyła Danuta Pieniążek-Superson z rzeszowskiej IAS, zainteresowanie akcją jest bardzo duże. "Notujemy także zgłoszenia z ośrodków szkolno-wychowawczych oraz internatów. Przeszkoleni trenerzy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostek przeprowadzili już spotkania w ponad 30 placówkach w regionie" - powiedziała Pieniążek-Superson, która koordynuje akcję KAS w woj. podkarpackim.

W ostatnich dniach funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, a także szkół podstawowych w Nienowicach, Tuligłowach i Świętoniowej.

Szkoły, które są zainteresowane współpracą i organizacją spotkań z przedstawicielami KAS w województwie podkarpackim, mogę przesłać zgłoszenie na adres hazard.nie.dziekuje.podkarpackie@mf.gov.pl

Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie www.niedlahazardu.gov.pl

Po raz pierwszy akcja edukacyjna "Hazard? Nie, dziękuję" wystartowała w 2018 r. W ostatniej, 3. akcji, uczestniczyło ponad 82 tys. uczniów z różnych województw. Wśród nich było prawie 5,9 tys. uczniów ze szkół z Podkarpacia, KAS przeprowadziła 178 lekcji w 105 podkarpackich szkołach.