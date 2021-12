Podkarpackie: Ponad 40 nowych żołnierzy wstąpiło do brygady WOT

W niedzielę w Jarosławiu odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Słowa roty wypowiedziało 42 ochotników – poinformował PAP rzecznik prasowy brygady kpt. Witold Sura.

Wojskowy dodał, że wśród przysięgających było 12 kobiet. "Nasza brygadę zasiliło wielu ciekawych ludzi, między innymi pracownicy administracyjni, informatycy, medycy, prowadzący działalność gospodarczą, nauczyciele, studenci i uczniowie" - wymienił kpt. Sura.

Niedzielna uroczystość odbyła się na Rynku w Jarosławiu. Żołnierze przysięgali na sztandar podkarpackiej brygady, a przysięgę od nowych żołnierzy odebrał płk Michał Małyska - dowódca podkarpackich terytorialsów.

W trakcie uroczystości odczytany został list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który podkreślił w nim, że przysięga wojskowa to początek "zaszczytnej służby Ojczyźnie w Wojsku Polskim".

"To ważne i odpowiedzialne zadanie, wymagające wytrwałości, hartu ducha oraz gotowości do poświęceń. Jesteście żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej - formacji wojskowej, która w praktyce, w działaniu potwierdza swoją wartość. Terytorialsi wspierają dziś Straż Graniczną, policję oraz wojska operacyjne w obronie naszej wschodniej granicy. Służą pomocą społeczności z terenów przygranicznych. Dbają o bezpieczeństwo Polski. Skutecznie i z poświęceniem realizują zadania, do których zostali powołani" - napisał szef resortu obrony.

Z kolei płk Małyska, zwracając się do nowych żołnierzy zaznaczył, że po zaprzysiężeniu będą tymi, "którzy nie bacząc na okoliczności stają pomiędzy narodem, a zagrożeniem". "To od dziś będziecie pełnoprawnymi żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, na których spoczywać będzie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obronę własnego kraju" - powiedział dowódca podkarpackiej brygady.

Przysięga, która odbyła się w niedzielę w Jarosławiu była uwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego, które odbyło się w Dębicy. Żołnierze uczyli się praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na współczesnym polu walki, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii.

Cały cykl szkolenia terytorialsów trwa trzy lata i podzielony jest kolejno na etapy szkolenia indywidualnego, specjalistycznego i zgrywającego.

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego, ps. "Pług" powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi sześć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu, Sanoku i Przemyślu.