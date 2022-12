Podkarpackie: Ponad 60 interwencji strażaków po intensywnych opadach śniegu

Na Podkarpaciu ponad 60 razy strażacy wyjeżdżali w niedzielę do usuwania skutków intensywnych opadów śniegu - poinformował rzecznik podkarpackiej straży pożarnej brygadier Marcin Betleja.

Jak zaznaczył, działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i drzew, które runęły na jezdnie i chodniki pod naporem śniegu. "Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie został ranny" - zauważył.

Betleja poinformował, że "w trzech przypadkach strażacy udostępnili aparaty prądotwórcze potrzebne do zasilenia urządzeń medycznych niezbędnych do potrzymania życia chorych w domach". "Do takich zdarzeń doszło w powiatach: krośnieńskim, sanockim i kolbuszowskim" - podał.

Z kolei w Rudołowicach koło Jarosławia strażacy pomagali zabezpieczyć fragment dachu na domu mieszkalnym, który zawalił się najprawdopodobniej w konsekwencji naporu śniegu.

"Apelujemy, aby sprawdzić grubość pokrywy śnieżnej na budynkach wielkopowierzchniowych; hipermarketach, magazynach, halach. Konstrukcje mogą nie być przygotowane na takie duże, dodatkowe obciążenie i może dojść do katastrofy budowlanej" - podkreślił rzecznik.

Od sobotniego wieczoru na Podkarpaciu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. W górach może spaść nawet 40 cm śniegu.