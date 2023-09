Podkarpackie: Ponad 700 ukraińskich nastolatków wypoczywało w Bieszczadach

701 ukraińskich nastolatków w wieku 7-14 lat wzięło udział w koloniach językowych w Bieszczadach. Były one połączone z aktywnym wypoczynkiem i zabawą. Kolejny blisko tysiąc. nastolatków z Ukrainy gościł w innych podkarpackich miastach – poinformował PAP dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop.

Wypoczynek ukraińskich dzieci był możliwy w ramach projektu, który realizuje rzeszowski WUP ze środków unijnych. Z wyjazdów skorzystać mogły osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 r., czyli po agresji Rosji.

Jak powiedział PAP Czop, pięć turnusów zorganizowano w bieszczadzkich ośrodkach w Lesku i Berezce. "W ramach projektu zorganizowano 14-dniowe wyjazdy kolonijne, w ok. 150-osobowych grupach, z zapewnioną opieką medyczną. Zajęcia językowe trwały dwie godziny dziennie i były dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania" - podkreślił Czop.

Po zajęciach nastolatki, pod opieką animatorów i wychowawców, wychodziły na wycieczki górskie w Bieszczady, pływały żaglówkami na Jeziorze Solińskim, uczestniczyły w warsztatach rękodzieła i malarstwa.

Kolejny blisko tysiąc ukraińskich nastolatków wyjechało także na stacjonarne półkolonie do podkarpackich miast - Tarnobrzega, Mielca, Dębicy, Stalowej Woli i Przemyśla.

Jak zaznaczył Czop, podczas 5-dniowych turnusów uczestnicy uczyli się języka polskiego. "Po zajęciach zorganizowano dla nich wyjścia do kina, muzeum, placówek kultury, na basen i do parku trampolinowego" - powiedział dyr. rzeszowskiego WUP.

Jak podkreślił Czop, dla wielu z ukraińskich dzieciaków były to ich pierwsze wakacyjne wyjazdy. "A już na pewno były to spokojne i bezpieczne wakacje. W ten sposób pomagamy w ich adaptacji i integracji w nowym otoczeniu, w którym znalazły się one po ucieczce przed rosyjską agresją. Oprócz nauki języka, dzieci i młodzież z Ukrainy bliżej poznały polską kulturę i turystyczne atrakcje Podkarpacia" - zapewnił dyr. WUP.

Natomiast w połowie sierpnia br., również w ramach projektu rzeszowskiego WUP, rozpoczęły się wyjazdy na wypoczynek całych ukraińskich rodzin.

Jak podkreślił Czop, ich integralnym elementem są intensywne pięciogodzinne kursy języka polskiego, z poziomem dostosowanym do wieku uczestnika. "W tych wyjazdach uczestniczą całe rodziny. Trwające 21 dni wyjazdy zorganizowane są w ośrodkach Rymanowie i Iwoniczu. Do połowy grudnia weźmie w nich udział 450 obywateli Ukrainy" - podał Czop.

Uczestnicy mają zapewniony nocleg, wyżywienie i opiekę medyczną. Po zajęciach językowych czekają na nich dodatkowe aktywności, takie jak kurs języka obcego, warsztaty szachowe czy zajęcia na basenie. Dziećmi w wieku do pięciu lat zajmują się animatorzy.

Wyjazdy ukraińskich nastolatków i rodzin był możliwi dzięki projektowi Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców. Centrum prowadzone jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego 2014-2020.

Uczestnikami tego projektu są Ukraińcy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r., mają numer PESEL i mieszkają na Podkarpaciu. Wsparcie obejmie w sumie 4400 osób, dzieci i dorosłych, w większości kobiet. Celem projektu jest aktywna integracja cudzoziemców.

W podkarpackich szkołach w roku szkolnym 2022-2023 uczyło się 4559 uczniów. Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wynika, że od stycznia 2022 r. na Podkarpaciu legalną pracę podjęło 28 267 obywateli Ukrainy.

