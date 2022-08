Podkarpackie: Posłowie Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili kontrolę w kuratorium oświaty

Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili we wtorek kontrolę poselską w Podkarpackim Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Dotyczyła ona działań kuratorium ws. wyboru podręczników przez dyrektorów szkół, w szczególności do nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość.

Obecna na konferencji prasowej w Rzeszowie Krystyna Szumilas przypomniała, że od września do szkół wchodzi nowy przedmiot Historia i Teraźniejszość i obecnie dyrektorzy szkół i nauczyciele są na etapie wyboru podręcznika do tych zajęć.

"Niestety tego wyboru nie ma, ponieważ jest tylko jeden podręcznik (prof. Wojciech Roszkowskiego), pozostałe nie są jeszcze dopuszczone, są hamowane w ministerstwie edukacji narodowej" - dodała.

Szumilas podkreśliła, że wybór podręcznika to zadanie nauczycieli danego przedmiotu i dyrektora szkoły.

"Bardzo nas zaniepokoiło twarde stanowisko Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka, który mówił o tym, że będzie kontrolował proces wyboru podręczników w szkołach. I bardzo nas zaniepokoiła informacja, że Podkarpackie Kuratorium Oświaty kontroluje dyrektora szkoły w Ustrzykach Dolnych. Dlatego przyjechaliśmy tutaj, aby sprawdzić, jak jest rzeczywiście, czy kuratorium ingeruje w wybór podręcznika" - tłumaczyła powody kontroli poselskiej w podkarpackim kuratorium posłanka KO.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz zakazał dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego, które podlega pod samorząd, korzystania z podręcznika do nowego przedmiotu szkolnego Historia i Teraźniejszość prof. Roszkowskiego. Zaznaczył, że poprosił dyrektora, aby materiały do tego przedmiotu były przygotowywane przez nauczyciela w oparciu o podstawę programową, ale na bazie innych materiałów.

Jak powiedziała Szumilas, kuratorium wysłało do dyr. LO w Ustrzykach Dolnych pismo, w którym "kazało się wyspowiadać z procesu wyboru podręcznika do HiT". Jej zdaniem, w piśmie było pytanie, które nie powinno się znaleźć w korespondencji między kuratorium a dyrektorem szkoły. "Pytanie to dotyczyło pism od pana burmistrza do dyrektora (w sprawie wyboru podręcznika). Kurator nie ma kompetencji kontrolowania burmistrza" - tłumaczyła Szumilas.

O wynikach kontroli mówiła poseł Barbara Nowacka, która oceniła, że minister Czarnek przekracza swoje uprawnienia, "promując jeden podręcznik". "To jest niesmaczne i nieetyczne. A po przeczytaniu treści tego podręcznika doskonale wiem, że jest to po prostu działanie na szkodę młodych osób" - stwierdziła.

O samej kontroli w podkarpackim kuratorium Nowacka powiedziała, że przyjął ich wicekurator. "Zapewnił nas, że szanuje autonomię nauczycieli i placówek oświatowych. Pan kurator zapewnił nas również, że kuratorium będzie przestrzegać, tak ważnej dla wszystkich nauczycieli, autonomii w doborze podręcznika i nie będą oni ulegali presji i naciskom ministerstwa. Jeśli okaże się to prawdą, to będzie dobra wiadomość" - zaznaczyła Nowacka.

Jak relacjonowała posłanka, wicekurator zapewnił również, że kuratorium nie będzie prowadziło żadnych kontroli dotyczących wyboru podręcznika do HiT. "Chcielibyśmy, żeby popłynął jasny sygnał, że ze strony posłów Koalicji Obywatelskiej, ze strony osób dbających o edukację, nie ma zgody na podręcznik, który dzieli, zakłamuje historię, mówi nieprawdę" - mówiła Nowacka.

Obecna w Rzeszowie posłanka klubu KO Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, że jeśli pojawi się jakiś sygnał o naciskach na nauczyciela czy dyrektora szkoły ws. wyboru podręcznika do HiT, to wówczas będą interweniować posłowie KO.

"Będziemy bronić autonomii szkół i nauczycieli. Uważamy, że bardzo ważne jest, żeby nauczyciele wiedzieli, że staniemy po ich stronie, że to oni wraz z dyrekcją mają prawo do wyboru jednego lub drugiego podręcznika, a nawet pracy bez podręcznika" - zauważyła Lubnauer.

Zdaniem posłanki, podręcznik autorstwa prof. Wojciech Roszkowskiego nie jest przystosowany do pracy z uczniami. "Apelujemy do nauczycieli, żeby rzeczywiście wybierali podręcznik zgodnie z dobrem ucznia" - mówiła Lubnauer.

Posłanka KO Krystyna Skowrońska powiedziała natomiast, że kontrola w podkarpackim kuratorium była prewencyjna i miała pokazać, żeby nauczyciele wiedzieli, że "mogą na nas zawsze liczyć".

