Podkarpackie: Prawie 30 tys. interwencji strażaków w 2022 r.

W minionym roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do prawie 30 tys. zdarzeń. Prawie 70 proc. z nich były to interwencje niezwiązane z ogniem – poinformował PAP w poniedziałek rzecznik podkarpackich strażaków bryg. Marcin Betleja.

Dodał, że w 2022 r. strażacy na Podkarpaciu wyjeżdżali na interwencje średnio co 20 minut.

"W zdarzeniach, do których byliśmy wzywani zginęło ponad 440 osób. W ogniu zginęło 15 osób, a 154 trafiły do szpitali. Pozostałe osoby to ofiary głównie wypadków drogowych, utonięć i śmiertelnego zatrucia czadem" - podkreślił rzecznik.

Strażacy w czasie swoich wyjazdów udzielili pomocy blisko 2 tys. rannym.

Prawie 7,5 tys. interwencji strażaków na Podkarpaciu stanowiły pożary, głównie, jak przyznał bryg. Betleja, było to pożary traw, nieużytków rolnych i obszarów leśnych oraz domów. "Główne ich przyczyny to nieostrożność, podpalenia i nieprawidłowa obsługa urządzeń grzewczych" - wymienił.

Ponad 21 tys. interwencji podkarpackich strażaków to tzw. miejscowe zagrożenia, czyli m.in. wypadki drogowe.

Bryg. Betleja podkreślił, że strażacy interweniowali m.in. w przypadkach zagrożenia chemicznego, ekologicznego i wysokościowego. "Byliśmy wzywani do praktycznie każdego wypadku drogowego, pomagaliśmy w poszukiwaniach osób zaginionych, usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i deszczów" - wymienił.

Rzecznik zaznaczył, że w ubiegłym roku było również ponad 1,2 tys. fałszywych alarmów.

Bryg. Betleja przypomniał, że od momentu wybuchu wojny w Ukrainie strażacy pomagali m.in. w tworzeniu punktów recepcyjnych i transporcie pomocy. Strażacy koordynowali również transport uchodźców w bezpieczne miejsca, także poza granice kraju.