Podkarpackie: Rozpoczęły się zapisy do NASA Space Apps Challenge Rzeszów 2023

Rozpoczęły się zapisy do kosmicznego hackathonu NASA Space Apps Challenge Rzeszów 2023. To wydarzenie skierowane do młodych ludzi, których zadaniem będzie stworzyć innowacyjne rozwiązania na zadania ogłoszone przez NASA.

NASA Space Apps Challenge to globalna inicjatywa, która angażuje ludzi na całym świecie do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na interdyscyplinarne wyzwania ogłoszone przez NASA.

Wydarzenie w Rzeszowie organizowane jest już po raz trzeci przez Podkarpackie Centrum Innowacji. Zaplanowane zostało na październik br. Zapisy na hackathon właśnie się rozpoczęły.

Jak poinformował PAP odpowiedzialny za organizację wydarzenia w Rzeszowie Kacper Moczarny, udział w hackathonie mogą wziąć uczniowie i studenci z Podkarpacia.

"Niezależnie od tego czy jesteś informatykiem, inżynierem, humanistą, artystą, marketingowcem czy pracujesz sam czy w zespole - na pewno znajdziesz tu przestrzeń dla siebie" - zachęca Moczarny.

Dodał, że celem wydarzenia jest przede wszystkim wsparcie potencjału uczniów i studentów jako młodych innowatorów, realizujących autorskie projekty i prototypy rozwiązań w obszarze lotnictwa i kosmonautyki

Autorzy najlepszych rozwiązań wypracowanych podczas lokalnej edycji hackathonu otrzymają nagrody od organizatorów oraz partnerów wydarzenia. Innowacyjne rozwiązania opracowane przez zespoły z Podkarpacia i wytypowane przez jury, będą miały możliwość powalczyć o trzy globalne nagrody główne fundowane przez centralę NASA.