Podkarpackie: Ruszył konkurs na zabytek w regionie; zwycięski projekt otrzyma do 1 mln zł

W woj. podkarpackim ruszył konkurs Nasz Zabytek, organizowany przez Fundację Most the Most. Mieszkańcy mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym - ich zdaniem - należy przywrócić świetność, oraz pomysły na przyszłe użytkowanie obiektu Zwycięski projekt uzyska dofinansowanie do 1 mln zł.

Konkurs to przedsięwzięcie Fundacji Most the Most, która jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nasz Zabytek to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym. Ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak, by docelowo objąć wszystkie województwa każdego roku.

W konkursie wybierany jest zabytek, który przejdzie renowację. Oceniany jest m.in. pomysł na przyszłe użytkowanie obiektu.

Jak poinformowała Róża Zabojszcz z fundacji, konkurs Nasz Zabytek jest podzielony na dwie części. W pierwszej spośród zgłoszeń wybierany jest jeden zabytek w województwie. Zabytkowe obiekty do konkursu mogą zgłaszać wszyscy, którzy chcą przywrócić im świetność.

Zabojszcz zaznaczyła, że można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków.

"W konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną, czyli należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa" - wyjaśniła. "Kościoły i inne świątynie, które należą do parafii lub wspólnot wyznaniowych nie spełniają kryterium własności publicznej" - dodała.

Termin zgłoszeń upływa 1 listopada.

W drugiej późniejszej części konkursu zostanie wybrany zaproponowany przez uczestników pomysł na to, jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Nabór zgłoszeń w tej części konkursu rozpocznie się na początku stycznia 2023 r. i będzie trwał przez 3 tygodnie.

"Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie do 1 mln zł. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej" - wyjaśniła Zabojszcz.

Obecna, szósta edycja konkursu jest ostatnią w tym roku.

"Tym samym konkurs Nasz Zabytek odwiedzi ostatnie trzy z 16 województw i zamknie pierwszą ogólnopolską rundę konkursu, by w 2023 r. ponownie powrócić do każdego z regionów" - wyjaśniła Zabojszcz.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz wskazówki, jak sprawdzić zabytek i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie fundacji www.mostthemost.pl. Informacje można uzyskać też pod numerami tel.: 22 475 51 11 lub 517 884 088.

Konkurs Nasz Zabytek rozpoczął się pilotażem w dwóch województwach w czerwcu 2021 roku: Podlasie i Dolny Śląsk. Jesienią 2021 roku konkurs objął woj. łódzkie i kujawsko-pomorskie, w lutym 2022 roku woj: świętokrzyskie, lubuskie i warmińsko-mazurskie, a w kwietniu: pomorskie, opolskie i zachodniopomorskie. W sierpniu konkurs dotarł do woj.: małopolskiego, wielkopolskiego i Śląska.

Obecnie zabytki do konkursu mogą zgłaszać mieszkańcy Mazowsza, Podkarpacia i Lubelszczyzny.

Jak wskazuje fundacja, konkurs Nasz Zabytek przynosi wymierne efekty w postaci zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych oraz ich nowych funkcji społecznych.

"Fundacji zależy na tym, aby zrewaloryzowany zabytek żył i żeby mieszkańcy mogli z niego aktywnie korzystać. To wiąże się również z propozycją inicjatyw i wydarzeń kulturalnych i artystycznych, których organizatorem i współorganizatorem jest Fundacja" - przekonują organizatorzy.