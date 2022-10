Podkarpackie: Sekretarz generalny PiS otworzył pierwsze regionalne biuro korpusu ochrony wyborów

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski otworzył w sobotę w Stalowej Woli biuro Prawa i Sprawiedliwości i jednocześnie pierwsze - jak mówił - regionalne biuro "korpusu ochrony wyborów". Sobolewski wyraził nadzieję, że przyciągnie ono osoby, które będą chciały wziąć odpowiedzialność za kraj.

Sobolewski zaznaczył, że otwarcie biura jest kolejnym etapem reformy struktur PiS, która została zapoczątkowana kilka miesięcy temu. Dodał, że chodzi o utworzenie 94 okręgów partyjnych, które obejmą swoim zasięgiem okręgi senackie, poza kilkoma wyjątkami. Nowe biuro PiS w Stalowej Woli zostało otwarte w okręgu 54.

"Liczę, że będzie to skutkowało tym, że niedługo tutaj zaroi się od osób, które będą chciały działać w Prawie i Sprawiedliwości, wziąć odpowiedzialność za kraj" - powiedział poseł Sobolewski. Dodał, że jest to jednocześnie "pierwsze regionalne biuro korpusu ochrony wyborów". O konieczności stworzenia takiego korpusu mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński m.in. podczas niedawnego spotkania z mieszkańcami Zamościa.

"Liczę na to, że pod przywództwem prezydenta (Stalowej Woli) Lucjusza Nadbereżnego, przy wsparciu parlamentarzystów, struktury Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 54 oprócz tego, że zostaną znacznie powiększone, też spowodują, że podchodząc do najbliższych wyborów parlamentarnych, samorządowych, będę mógł mieć spokojniejszą głowę o kampanie Prawa i Sprawiedliwości w tym okręgu" - mówił Sobolewski.

Poseł dodał, że ma nadzieję, że nadchodzące wybory parlamentarne i samorządowe okażą się dla PiS na Podkarpaciu co najmniej takim samym sukcesem, jak te z roku 2015 i 2019. "Biuro, jak to w Stalowej Woli, czy to, które za chwilę otwarte będzie w Dębicy, będą tego podwalinami i będziemy mogli w następnej perspektywie struktury Prawa i Sprawiedliwości jeszcze bardziej rozbudowywać, schodząc do powiatów, gmin, sołectw" - powiedział.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny powiedział, że hasło, które ma towarzyszyć działaczom PiS w ich codziennej pracy, to: "warto być Polakiem". "Chcemy zaprosić wszystkich, którzy wyznają tę zasadę +warto być Polakiem+, abyśmy wspólnie tutaj budowali dobrą dyskusję o przyszłości, również o wyzwaniach czasu teraźniejszego" - powiedział Nadbereżny.

Dodał, że biuro jest dedykowane otwartej działalności dla wszystkich, którzy "są zatroskani o przyszłość, o uczciwość, o to, aby przyszłe wybory były jak najlepiej dopilnowane, aby nikt nie miał wątpliwości, jaki jest werdykt Polaków". "Dlatego to miejsce będzie służyć do tego, aby tworzyć korpus ochrony wyborów, aby szkolić się, przygotowywać do tego, aby w tym jednym z najważniejszych działań, które są w demokracji, a więc w organizacji wyborów, aby wszyscy mieli pewność, że one są przeprowadzone w sposób prawidłowy i dopilnowany" - powiedział.