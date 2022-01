Podkarpackie: SG i KAS zatrzymała imigrantów ukrytych w naczepie ciężarówki

Wspólny patrol Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymał w Lipowicy na Podkarpaciu sześciu obywateli Afganistanu, którzy podróżowali w ciężarówce wiozącej towary do produkcji żywności.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka prasowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (BOSG) w Przemyślu mjr Elżbieta Pikor, ciężarówka z nielegalnymi imigrantami została zatrzymana w czwartek w czasie wspólnego patrolu funkcjonariuszy SG i KAS.

Jak wyjaśniła rzeczniczka, zadaniem mundurowych było kontrolowanie trasy ze Słowacji i przeciwdziałanie nielegalnej imigracji i przemytowi towarów z południa Europy.

"Do kontroli wytypowali oni serbską ciężarówkę wiozącą transport osłonek kolagenowych z Serbii do Rosji. W pewnym momencie usłyszeli dźwięki dochodzące z wnętrza naczepy. Po otwarciu okazało się, że było tam sześciu młodych mężczyzn bez dokumentów" - zaznaczyła.

Zatrzymani byli pełnoletnimi obywatelami Afganistanu. Jak dodała mjr Pikor, cudzoziemcy przyznali, że do naczepy dostali się w Rumunii bez wiedzy kierowcy. "Wszystko zorganizowali tamtejsi przemytnicy, którzy zainkasowali po 3 tys. euro od każdego z mężczyzn. Afgańczycy składali wcześniej wnioski o pomoc międzynarodową w Rumunii, jednak postanowili wybrać się dalej, do Niemiec" - podkreśliła rzeczniczka BOSG.

Jak relacjonowała mjr Pikor, cudzoziemcy byli w dobrej kondycji fizycznej, mieli dodatkowe ubrania oraz koce. Po przybyciu do placówki funkcjonariusze SG zapewnili im żywność oraz napoje. "Wszczęto czynności zmierzające do przekazania cudzoziemców z powrotem do Rumunii w ramach tzw. procedury dublińskiej" - wyjaśniła funkcjonariuszka BOSG.

Zatrzymanie ukrywających się w ciężarówce imigrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę Polski z południa Europy to pierwsze tego typu zdarzenie ujawnione na Podkarpaciu w 2022 roku.

W ub.r. Straż Graniczna zatrzymała 80 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli podkarpacki odcinek granicy ze Słowacją. Byli to głównie obywatele Afganistanu oraz Syrii, którzy przemieszczając się tzw. szlakiem bałkańskim, dotarli do Polski, ukrywając się w naczepach ciężarówek. Polskę traktowali jako kraj tranzytowy.