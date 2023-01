Podkarpackie: SG: w 2022 r. granicę w regionie przekroczyło ponad 10,5 mln osób

Miniony rok dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu był wyjątkowy nie tylko z uwagi na skalę ruchu granicznego, ale szczególnie ze względu na jego specyfikę. Odprawiliśmy ponad 10,5 mln podróżnych, to o 92 proc. więcej niż w 2021 r. – powiedział PAP rzecznik BOSG ppor. Piotr Zakielarz.

Podsumowując 2022 r., rzecznik BOSG podkreślił, że wojna w Ukrainie sprawiła, że ruch graniczny na polsko-ukraińskich przejściach był zdecydowanie większy, zmienił się też jego charakter.

"Granicę przekraczały bowiem głównie matki z dziećmi oraz osoby starsze uciekające przed wojną. W wielu przypadkach osoby nie posiadały dokumentów podróży. Bazując na obowiązujących przepisach Straż Graniczna uprościła cześć procedur, aby maksymalnie usprawnić odprawę graniczną" - przypomniał.

Ppor. Zakielarz podał, że średni ruch dobowy na przejściach wyniósł ok. 29 tys. osób. "Tylko na kierunku wjazdowym do Polski odprawialiśmy ok. 5,9 mln osób, z czego ponad 90 procent to obywatele Ukrainy. Największy ruch graniczny osób był na przejściach granicznych w Medyce (ok. 4,2 mln) oraz w Korczowej (ok. 2,8 mln)" - dodał.

W ub.r. rekordową liczbę podróżnych odprawiono również w ruchu kolejowym - ponad 1 mln oraz w porcie lotniczym w podrzeszowskiej Jasionce - ponad 470 tys.

W 2022 roku podkarpaccy strażnicy graniczni odprawili też łącznie ponad 2 mln środków transportu.

Jak podkreślił ppor. Zakielarz, w minionym roku funkcjonariusze SG z Podkarpacia odprawili podróżnych pochodzących aż z 185 państw świata.

"Obywatele Ukrainy oraz członkowie ich rodzin uciekający od wojny byli objęci wsparciem gwarantowanym specustawą pomocową. Dodatkowo, ponad 3 tysiące osób skorzystało z procedur związanych z udzielaniem ochrony międzynarodowej. Byli to m.in. obywatele Afganistanu, Algierii, Uzbekistanu, Iraku, Białorusi, Bangladeszu i Kongo" - powiedział rzecznik BOSG.

Ppor. Zakielarz podkreślił, że funkcjonariusze SG z całej Polski wspierali i pomagali osobom, które uciekały przed wojną. "Ta pomoc była udzielana nie tylko w czasie naszej służby, ale wielu mundurowych angażowało się w pomaganie uchodźcom w czasie wolnym" - powiedział.

Funkcjonariusze SG zatrzymali w ub.r. w regionie również 428 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę Polski zarówno z Ukrainą, jak i Słowacją. Byli to m.in. obywatele Ukrainy, Nepalu, Syrii, Turcji i Afganistanu. Zatrzymano również 16 organizatorów nielegalnego przekraczania granicy, głównie obywateli Ukrainy i Turcji.

"Największe zdarzenie tego typu zanotowali funkcjonariusze SG z placówki w Sanoku. Mundurowi ujawnili kuriera przewożącego w ciężarówce 23 imigrantów z Turcji oraz Syrii. Auto chwilę wcześniej przekroczyło granicę ze Słowacji do Polski" - podał ppor. Zakielarz.

Jak wynika z danych przekazanych PAP, strażnicy graniczni z Podkarpacia zarekwirowali w ub.r. przedmioty i towary pochodzące z przestępstwa o wartości ponad 35 mln zł. Tylko wartość zatrzymanych papierosów oraz tytoniu oszacowano na ponad 23 mln zł.

Jak zauważył ppor. Zakielarz, w minionym roku o 87 proc. wzrosła liczba zatrzymanych pojazdów pochodzących z przestępstwa, w sumie było to 148 pojazdów.

Rzecznik BOSG zaznaczył, że mimo tego, że ub.r. był specyficzny to, każda osoba przekraczająca zewnętrzną granicę UE była poddawana odprawie granicznej.

"Poza sprawdzeniem tożsamości oraz autentyczności dokumentów SG sprawdza również dane podróżnych w krajowych oraz międzynarodowych bazach poszukiwawczych. Tylko w 2022 r. podkarpaccy strażnicy graniczni zatrzymali 330 osób będących w zainteresowaniu krajowych i zagranicznych służb. Wśród nich byli również groźni przestępcy poszukiwani europejskimi nakazami aresztowania oraz czerwonymi notami Interpolu" - powiedział ppor. Zakielarz.

W minionym roku BOSG uruchomił także najnowszej generacji system perymetryczny, składający się z czujników i kamer, które całodobowo przekazują obraz i alarmy dotyczące zdarzeń na tzw. zielonej granicy. "Był to pierwszy w historii wdrożony na polskiej granicy państwowej odcinek najnowszej generacji systemu perymetrii" - powiedział rzecznik.

W 2022 r. do oddziału przyjęto 100 nowych funkcjonariuszy, w tym roku będzie to kolejne 135 osób.