Podkarpackie: SG zatrzymała Irańczyka, który nielegalnie przekroczył granicę

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Horyńcu-Zdroju na Podkarpaciu zatrzymali 44-letniego obywatela Iranu, który nielegalnie przekroczył polsko-ukraińską granicę – poinformował PAP w czwartek rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu ppor. Piotr Zakielarz.

Do zatrzymania Irańczyka doszło w miniony wtorek w rejonie odpowiedzialności placówki SG w Horyńcu-Zdroju.

Jak dodał rzecznik, dzięki nowoczesnym systemom wykorzystywanym na granicy państwowej, funkcjonariusze SG w czasie rzeczywistym otrzymali informację o nielegalnym przekroczeniu tzw. zielonej granicy z Ukrainą.

"Dynamiczne działania doprowadziły do zatrzymania sprawcy w okolicach przygranicznej miejscowości Prusie. Był to 44-letni obywatel Iranu, nie miał on przy sobie dokumentów. Był przemęczony, ale nie wymagał pomocy lekarza" - powiedział ppor. Zakielarz.

Mundurowi zapewnili mężczyźnie posiłek oraz zastępcze ubrania. Jak zaznaczył rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału SG, cudzoziemiec przyznał się do przekroczenia granicy. "Na Ukrainę dostał się nielegalnie z Rumunii. Jego ostatecznym celem były Niemcy" - podkreślił.

Od początku roku funkcjonariusze SG na Podkarpaciu udaremnili już ponad 180 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Jak podał ppor. Zakielarz, główne kraje pochodzenia cudzoziemców zatrzymywanych w związku z nielegalnym przekroczeniem na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą oraz Słowacją, to m.in. Turcja, Bangladesz, Ukraina, Afganistan, Pakistan oraz Nepal.