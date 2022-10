Podkarpackie: SG zatrzymała skradzione w Andorze i Polsce pojazdy

Skradziony w Andorze samochód o wartości 55 tys. zł oraz przyczepę kempingową wartą 20 tys. zł, skradzioną w Polsce zatrzymali na przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Jak poinformował w środę rzecznik BiOSG ppor. Piotr Zakielarz, do zatrzymań obu skradzionych pojazdów doszło we wtorek. Pierwszym była toyota Camry z 2013. Kierujący nią obywatel Ukrainy zgłosił się do kontroli granicznej na wyjeździe z Polski.

"Po sprawdzeniu przez strażników granicznych okazało się, że auto figuruje w bazach SIS i Interpolu, i że zostało skradzione w Andorze" - podał ppor. Zakielarz.

Dodał, że samochód o szacunkowej wartości 55 tys. zł oraz kierujący nim obywatel Ukrainy zostali przekazani policji.

Do kolejnego zatrzymania skradzionego pojazdu doszło kilka godzin później na tym samym przejściu granicznym.

"Tym razem była to przyczepa kempingowa +hobby+ z 1993 r., którą próbował wywieźć z Polski 54-letni obywatel Ukrainy. Pojazd o szacunkowej wartości 20 tys. zł został niedawno skradziony w Polsce" - powiedział rzecznik BiOSG.

Zatrzymaną przyczepę oraz kierowcę także przekazano policji.

Z danych przekazanych przez ppor. Zakielarza wynika, że od początku tego roku funkcjonariusze SG z Podkarpacia zatrzymali już ponad 100 pojazdów pochodzących z przestępstwa. Ich łączna szacunkowa wartość wynosi ponad 7 mln zł.