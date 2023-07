Podkarpackie: Skrzynię biegów, poszukiwaną przez międzynarodowe służby, odzyskano na granicy

Skrzynię biegów, której dane figurowały w bazach poszukiwawczych SIS i Interpol, znaleźli strażnicy graniczni w busie wyjeżdżającym z Polski do Ukrainy przez przejście w Korczowej. Okazało się, że skrzynia biegów pochodzi z samochodu skradzionego w Holandii.

Jak poinformował w czwartek PAP chor. szt. Andrzej Bembenek z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, do znalezienia poszukiwanego podzespołu doszło we wtorek, gdy do kontroli na przejściu granicznym w Korczowej zgłosił się 29-letni obywatel Ukrainy, kierujący busem na ukraińskich numerach rejestracyjnych.

"Strażnicy graniczni, kontrolujący mercedesa, zauważyli rozbieżności w oznaczeniach identyfikacyjnych znajdujących się na poszczególnych elementach samochodu. Kontrola legalności pochodzenia pojazdu wykazała, że numer VIN przypisany do jednego z podzespołów, figuruje w bazach poszukiwawczych SIS i Interpol" - wyjawił Bembenek.

Dodał, że dzięki międzynarodowej współpracy służb ustalono, że skrzynia biegów pochodzi z samochodu skradzionego w Holandii.

Kierowca busa został przesłuchany w charakterze świadka.

"Zatrzymane auto o szacunkowej wartości 80 tys. zł zostanie poddane kompleksowej ekspertyzie" - dodał funkcjonariusz.

Od początku 2023 roku strażnicy graniczni z Podkarpacia wykryli, samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi służbami, pojazdy oraz podzespoły samochodowe pochodzące z przestępstwa o łącznej szacunkowej wartości 5,4 mln zł.