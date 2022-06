Podkarpackie: Sprzedawał przez internet wypchane ptaki ściśle chronionych gatunków

Sowa śnieżna, sowa uchata, pszczołojad, kania ruda, sójka - to tylko niektóre z gatunków ptaków objętych ścisłą ochroną, których spreparowanymi okazami handlował w internecie mieszkaniec gminy Lubaczów (Podkarpackie). 45-letni mężczyzna odpowie za to przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Jak poinformowała oficer prasowa lubaczowskiej policji asp. Monika Tomczyszyn-Pachołek, funkcjonariusze z wydziału kryminalnego lubaczowskiej komendy otrzymali informację, że na jednym z portali internetowych ktoś umieścił ogłoszenie dotyczące sprzedaży spreparowanych okazów ptaków objętych ścisłą ochroną.

Okazało się, że ogłoszenie umieścił 45-letni mieszkaniec gminy Lubaczów, który od dłuższego czasu nielegalnie zajmował się handlem internetowym spreparowanymi okazami chronionych zwierząt.

Policjanci wraz z funkcjonariuszami KAS przeszukali miejsce zamieszkania mężczyzny i znaleźli tam łącznie 14 ptaków objętych ścisłą ochroną gatunkową, których posiadanie jest prawnie zabronione.

"W trakcie przeszukania odnaleziono również wiele okazów gatunków zagrożonych wyginięciem, podlegających ochronie na mocy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Niektóre z tych ptaków były już spreparowane, a inne zamrożone i przygotowane do preparacji. Wśród zabezpieczonych okazów ptaków znalazły się m.in. sowa śnieżna, sowa uchata, pszczołojad, kania ruda, sójka, cietrzew, wilga i wiele innych z rodziny jastrzębiowatych i puszczykowatych" - wyjaśniła oficer prasowa.

45-letni mieszkaniec gminy Lubaczów odpowie przed sądem za przestępstwo oferowania sprzedaży okazu chronionego zwierzęcia. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie, pod nadzorem miejscowej prokuratury.