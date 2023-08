Podkarpackie: Strażacy odpompowują wodę z zalanych posesji i dróg w okolicach Rzeszowa i Leżajska

40 razy wyjeżdżali do tej pory strażacy do usuwania skutków burz, które w sobotę przechodzą przez Podkarpacie - poinformował w południe bryg. Marcin Betleja, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Interwencje strażaków polegają głównie na usuwaniu połamanych konarów drzew i gałęzi leżących na ulicach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Strażacy udrażniają przepusty drogowe oraz pompują wodę z zalanych posesji oraz piwnic.

"Najwięcej interwencji odnotowaliśmy powiatach leżajskim i rzeszowskim. Nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny" - przekazał bryg. Marcin Betleja.

Strażacy apelują o ostrożność i śledzenie prognoz meteorologicznych. "Jeśli nie musimy wychodzić z domów, zostańmy w nich, tam jesteśmy najbezpieczniejsi. Pozamykajmy okna, z balkonów pousuwajmy przedmioty, które zdmuchnięte silnym powiewem wiatru mogą zrobić komuś krzywdę. Nie parkujmy samochodów pod drzewami i reklamami wielkopowierzchniowymi, unikajmy terenów zadrzewionych" - przypomina rzecznik podkarpackich strażaków.

Ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem na Podkarpaciu wprowadzono już w piątek i będzie obowiązywało do soboty, do 16. Burzom towarzyszą bardzo silne opady deszczu - od 40 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h.