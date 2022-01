Podkarpackie: Szpital w Przemyślu prosi o wsparcie swoich pacjentów

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu ponownie apeluje o pomoc dla przebywających w placówce pacjentów z COVID-19. Najbardziej potrzebna są m.in. woda mineralna, chusteczki nawilżone i środki higieny osobistej.

Potrzebne są również ubrania, w tym podkoszulki, piżamy, skarpetki, bielizna osobista, ręczniki i pantofle - poinformował we wtorek rzecznik prasowy placówki Paweł Bugira.

"Preferujemy, aby ubrania były nowe, ale mogą także być używane, o ile są w dobrym stanie i zostały wyprane. Jeśli chodzi o bieliznę to tylko nowa" - dodał rzecznik.

Bugira przypomniał, że akcja przemyskiego szpitala "Nie dla siebie, dla Pacjentów prosimy" pierwszy raz została ogłoszona 15 grudnia 2020 r.

"Prosiliśmy w niej o wsparcie dla pacjentów przebywających w szpitalu, których nikt nie odwiedza. Pomoc skierowaliśmy szczególnie na oddziały covidowe, ale nie tylko - wszak na innych również zdarzają się osoby, które z różnych przyczyn nie mogą liczyć na pomoc ze bliskich czy znajomych. Takich pacjentów mieliśmy zawsze, jednak pandemia zwielokrotniła ten problem" - podkreślił Bugira.

Rzecznik zaznaczył, że apel szpitala spotkał się z bardzo dużym odzewem i ofiarnością. Już następnego dnia pojawiły się pierwsze paczki. Do akcji włączyło się wiele małych i dużych firm oraz szkoły. Kilkanaście osób zdecydowało się wpłacić na ten cel łącznie 2270 zł, a kwoty przelewów wahały się od kilkudziesięciu do 500 zł.

W sumie udało się zebrać m.in. ponad 900 butelek wody, 295 maszynek do golenia, 198 szczoteczek do zębów, 187 past do zębów, 371 opakowań chusteczek higienicznych i 209 mydeł w kostce.

"Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Choć zbiórki oficjalnie nie zaprzestaliśmy, z czasem - co oczywiste - jej efektywność powoli wygasała. Nie nagłaśnialiśmy jej, ponieważ zapasy były wystarczające i nie było takiej potrzeby. Powoli jednak się one wyczerpują. Stąd nasz ponowny apel o wsparcie naszych pacjentów" - powiedział Bugira.

Rzecznik przemyskiego szpitala zaznaczył, że wszystkie rzeczy można dostarczać na portiernię przy wejściu głównym szpitala przy ul. Monte Cassino. Firmy i darczyńców, którzy chcą przekazać większe ilości darów, proszone są o kontakt telefoniczny: (16) 677-56-95 lub e-mail: rzecznikprasowy@wszp.pl.

Można także dokonywać wpłat na konto: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, nr: 39 1130 1105 0005 2041 9720 0003 - w tytule: Darowizna na rzecz pacjentów.