Podkarpackie: Tegoroczny festiwal „Pieśń Naszych Korzeni” nawiąże do trwającego Roku Kopernika

W programie XXXI Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu znajdą się nawiązania do spuścizny Mikołaja Kopernika, którego Rok obchodzony jest właśnie w Polsce – poinformowali w niedzielę PAP organizatorzy wydarzenia. Festiwal odbędzie się, jak zwykle, w sierpniu.

Organizatorem festiwalu "Pieśń naszych korzeni", jednego z największych tego typu festiwali w Europie, jest Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu, które właśnie wybrało nowy zarząd.

Jak poinformowała PAP Katarzyna Spurgjasz, nowo wybrany zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia, choć festiwal odbędzie się dopiero za pół roku, to już trwają przygotowania do jego tegorocznej edycji. W planach programowych jest m.in. nawiązanie do trwającego Roku Kopernika. "Wespół z dyrektorem artystycznym Mariusem Petersonem chcemy w symboliczny sposób nawiązać do kopernikańskiego dziedzictwa, kształtując program festiwalu wokół pojęć, które kojarzyć można z dziełem wielkiego astronoma: makrokosmosu i mikrokosmosu, centrum i jednostki" - wyjawiła Spurgjasz.

Natomiast wątkiem wpisującym się "w twórcze spotkania tego co lokalne z tym, co globalne" będzie zaproszenie François Lazarevitch'a z zespołem Les Musiciens de Saint-Julien.

Jak zauważyła Spurgjasz, po bardzo udanym występie tego francuskiego muzyka na festiwalu w 2019 roku, tym razem przyjedzie on do Jarosławia z prowadzonym przez siebie zespołem.

"Zaprezentują po raz pierwszy w Polsce nowy program, poświęcony tańcom opracowanym i skomponowanym przez Georga Philippa Telemanna. Muzyka Telemanna zostanie przedstawiona w kontekście tradycyjnych melodii i rytmów, z których kompozytor czerpał inspiracje, m.in. z terenów Polski i Moraw" - podkreśliła.

Nowy przewodniczący Stowarzyszenia Piotr Kaplita zwrócił uwagę, że Stowarzyszenie zajmuje się nie tylko coroczną organizacją festiwalu "Pieśń Naszych Korzeni". Jak mówił, nowy zarząd zamierza także kontynuować prace związane z pielęgnowaniem muzycznych tradycji Podkarpacia, w tym "Ekskursyję cudowną w kolędy Podkarpacia".

"Zainspirowani zaś niedawno ogłoszoną informacją, że beatyfikacja rodziny Ulmów ma się odbyć na Podkarpaciu, dyskutowaliśmy również o podjęciu różnorodnych działań związanych z psalmami, a więc swoistymi +pieśniami wzorcowymi+, które od trzech tysięcy lat stanowią - jako korpus literacki i muzyczny - kulturotwórczy rdzeń różnorodnych tradycji, w tym właśnie chrześcijańskiej i żydowskiej" - powiedział w rozmowie z PAP Kaplita.

Jego zastępczyni Julia Zarzecka zaznaczyła, że w planach Stowarzyszenia jest także rozwinięcie obszaru działań skierowanych do uczniów okolicznych szkół. "Będziemy ich zapraszać do poznawania inspirujących nas idei, jak i do wolontariatu, tak, aby budować kolejne pokolenie miłośników dawnej kultury i tradycji" - dodała.

Skarbnik Stowarzyszenia Piotr Wawrzkiewicz zwrócił uwagę, że przed nowym zarządem stoi także niełatwe zadanie pozyskania różnorodnych źródeł finansowania działalności Stowarzyszenia.

"Kilka ostatnich lat jest trudniejszych jeśli chodzi o ten aspekt funkcjonowania, stąd pełny program tegorocznego festiwalu podamy do publicznej wiadomości dopiero, gdy poznamy wyniki wszystkich konkursów, w których aplikujemy" - zaznaczył.