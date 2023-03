Podkarpackie: Turcy na granicy pokazali podrobione wizy; chcieli dojechać do Belgii

Dwaj obywatele Turcji podczas odprawy granicznej na polsko-ukraińskim przejściu w Budomierzu (Podkarpackie) okazali tureckie paszporty z podrobionymi wizami wydanymi rzekomo przez władze Belgii. Za dwie fałszywki zapłacili łącznie 3,5 tys. euro.

Jak poinformował we wtorek PAP rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz do zdarzenia z udziałem cudzoziemców doszło w minionym tygodniu na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Budomierzu. Do kontroli zgłosiło się dwóch obywateli Turcji w wieku 24 i 34 lat, którzy podróżowali z Ukrainy do Polski, a ich celem była Belgia.

"Do odprawy granicznej cudzoziemcy okazali tureckie paszporty z belgijskimi wizami. W trakcie szczegółowej kontroli strażnicy graniczni ujawnili, że wizy są podrobione, o czym świadczył szereg nieprawidłowości w zabezpieczeniach dokumentów. Fałszerstwa potwierdzono również w oparciu o międzynarodową współpracę służb. Ustalono, że władze Belgii nie wydały takich wiz" - wyjawił ppor. Zakielarz.

Z opowieści cudzoziemców wynika, że fałszywki kupili przez agencję turystyczną działającą w Turcji.

"Za dwa nieprawdziwe dokumenty zapłacili 3,5 tys. euro. Wykorzystując podrobione wizy chcieli pojechać do znajomych do Belgii, tam się osiedlić i podjąć pracę" - przekazał rzecznik BiOSG.

Dodał, że cudzoziemcy przyznali się do posługiwania się fałszywymi dokumentami i próby nielegalnego przekroczenia granicy.

"Sprawa zostanie skierowana do sądu. Tymczasem Straż Graniczna wydała decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju" - zaznaczył ppor. Zakielarz.

Z danych przekazanych PAP przez BiOSG wynika, że od początku 2023 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili ponad 80 fałszywych dokumentów.