Podkarpackie: Ukrainka miała w paszporcie podrobione stemple kontroli granicznej

Na przejściu granicznym w Medyce (Podkarpackie) funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili podrobione odbitki stempli kontroli granicznej w paszporcie Ukrainki – poinformował w środę Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu.

W informacji podano, że obywatelka Ukrainy zgłosiła się wraz z 4-letnią córką do odprawy granicznej na wyjazd z Polski przez przejście graniczne w Medyce.

"Funkcjonariusz Straży Granicznej sprawdzający paszporty zakwestionował autentyczność zamieszczonych tam odbitek stempli słowackiej kontroli granicznej. Ostatecznie potwierdzono, że osiem z nich było podrobionych" - podano.

Ukrainka przyznała się do wykorzystania fałszywek. Jak wyjaśniła, do UE wjechała w sierpniu ubiegłego roku i cały ten czas pracowała we Włoszech.

"Miała świadomość, że przeterminowała swój pobyt i postanowiła zdobyć fałszywe odbitki stempli. Te miały pozorować jej wyjazdy z UE i zalegalizować pobyt. Komplet fałszywek kupiła w internecie, płacąc przestępcom 50 euro" - zaznaczono w informacji.

Kobieta dobrowolnie poddała się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Przez następne 24 miesiące nie będzie mogła wjechać do Polski.

Od początku 2022 roku funkcjonariusze Straży Granicznej z Podkarpacia ujawnili 54 fałszywe odbitki stempli kontroli granicznej. W całym 2021 roku wykryto 279 takich fałszywek.