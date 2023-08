Podkarpackie: Upał nie opuszcza regionu; WCZK przedłużyło alert

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie przedłużyło do godz. 20 w poniedziałek ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla całego woj. podkarpackiego. Według poprzednich ostrzeżeń upał, przynajmniej w części regionu, miał się zakończyć w niedzielę wieczorem.

Jak podaje Centrum, alert przed upałem został przedłużony we wszystkich powiatach woj. podkarpackiego do godz. 20 w poniedziałek.

Według prognoz maksymalna temperatura w dzień wyniesie w regionie od 30 do 32 stopni Celsjusza, zaś minimalna w nocy od 18 do 20 st. C.