Podkarpackie: Utrudnienia na DK84 do Krościenka

Na odcinku drogi krajowej nr 84 od Brzegów Dolnych do Krościenka ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia spowodowane są kolejką do przejścia granicznego z Ukrainą. Policja apeluje do turystów jadących w Bieszczady o wybranie alternatywnej drogi.

Jak poinformowała PAP w sobotę po południu komisarz Ewelina Wrona z zespołu prasowego podkarpackiej policji, z powodu ośmiokilometrowej kolejki do przejścia granicznego w Krościenku turyści wybierający się w Bieszczady muszą się liczyć z utrudnieniami. Na odcinku drogi krajowej nr 84 od Brzegów Dolnych do Krościenka ruch odbywa się jednym pasem.

"Policjanci są na miejscu, kierują ruchem i starają się, aby w miarę możliwości odbywał się on sprawnie" - zapewniła kom. Wrona.

Zwróciła się jednocześnie z prośbą, aby osoby, które ten pierwszy wakacyjny weekend zdecydowali się spędzić w Bieszczadach, odpowiednio wcześniej zaplanowały inną trasę dojazdu w wyznaczone miejsce.

Chor. szt. SG Andrzej Bembenek z zespołu prasowego Bieszczadzkiego Oddziału SG poinformował PAP, że w Krościenku do odprawy czeka obecnie około 100 samochodów tzw. tranzytowych, które są sprawdzane przez polskich funkcjonariuszy IAS i ich ukraińskich odpowiedników.

Natomiast ruch turystyczny odbywa się na bieżąco.