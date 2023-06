Podkarpackie: Utrudnienia po wypadku na drodze wojewódzkiej 877

Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze wojewódzkiej 877 na Podkarpaciu. Kierująca i pasażerka auta osobowego trafiły do szpitala

Do wypadku doszło przed godz. 12. w miejscowości Dąbrówki. "Kierująca citroenem 50-latka straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. Kobieta oraz 83-letnia pasażerka zostały przewiezione do szpitala" - przekazał asp. Wojciech Gruca z powiatowej policji w Łańcucie. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo, zablokowany jest pas w kierunku Leżajska.