Podkarpackie: W brygadzie WOT służy już ponad 4 tys. żołnierzy

W 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług służy już ponad 4 tys. żołnierzy. To największa w kraju brygada WOT. W niedzielę kolejnych 56 terytorialsów złożyło przysięgę na Rynku w Leżajsku.

Jak poinformowała PAP w weekend rzeczniczka prasowa podkarpackiej brygady ppor. Magdalena Mac, zainteresowanie służbą w WOT w regionie ciągle rośnie.

"Po kolejnym wcieleniu stan osobowy naszej brygady przekroczył cztery tysiące żołnierzy. To oznacza, że podkarpacka brygada to największa i najliczniejsza jednostka w Wojskach Obrony Terytorialnej w kraju. Stanowi to namacalny dowód znaczącego wzrostu odpowiedzialności za Polskę i bezpieczeństwo naszego kraju" - dodała.

W niedzielę na Rynku w Leżajsku przysięgę na sztandar 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło 56 ochotników, którzy zakończyli szkolenie podstawowe. Wśród nowych żołnierzy było 10 kobiet.

Jak podkreśliła ppor. Mac, motywacje ochotników do służby w szeregach podkarpackiej brygady są różne, wśród nich jest m.in. chęć poznania podstaw żołnierskiego rzemiosła.

"Istotą naszej służby jest też jak najlepsze zbalansowanie służby z życiem osobistym i zawodowym. W myśl motta naszej formacji, +bądźcie zawsze gotowi, zawsze blisko+ opieramy się na budowie bezpieczeństwa lokalnego" - zaznaczyła rzeczniczka.

Rzeczniczka przypomniała, że terytorialsi brali udział w wielu akcjach kryzysowych, w tym m.in. pomagali w czasie pandemii, przy powodziach czy w czasie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

Podkarpacka brygada w swojej strukturze posiada sześć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu, Sanoku i Przemyślu oraz cztery samodzielne kompanie.

Formowanie 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług rozpoczęło się w 2017 r. Stałym rejonem odpowiedzialności brygady jest województwo podkarpackie.