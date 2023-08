Podkarpackie: W części regionu ostrzeżenie przed upałem i burzami

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wydało w czwartek ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla kilku powiatów woj. podkarpackiego oraz ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem w pow. lubaczowskim.

Według WCZK w powiatach: kolbuszowskim, niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzegu prognozowana jest temperatura maksymalna sięgająca w dzień do 30 stopni Celsjusza, zaś minimalna w nocy - od 17 do 20 stopni.

Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek, od godz. 12 do 18. WCZK zastrzega, że ten alert może być kontynuowany.

Cały czas - do piątku do godz. 18 - obowiązują także alerty przed upałem wydane kilku dni temu, dla powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, przemyskiego, Przemyśla, przeworskiego, strzyżowskiego, rzeszowskiego oraz Rzeszowa. Na tym obszarze prognozowana jest temperatura maksymalna w dzień od 30 do 32 stopni C, a minimalna w nocy - od 18 do 20 stopni.

Z kolei w powiecie lubaczowskim - jak podaje WCZK - prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru sięgające do 70 km/h. Miejscami spadnie grad.

Ostrzeżenie przed burzami obowiązuje w czwartek od godz. 15 do 23.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zarówno upału jak i burz oceniono na 80 proc.