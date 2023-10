Podkarpackie: W piątek przesłuchanie 20-latka ze Sławęcina podejrzewanego o zabójstwo matki

Prokuratura Rejonowa w Jaśle w piątek przesłucha 20-letniego Jakuba W. ze Sławęcina na Podkarpaciu, podejrzewanego o zabójstwo matki. 46-letni ojciec mężczyzny został ranny i trafił do szpitala. Śledczy czekają m.in. na opinie lekarską.

"Czekamy na opinię dotycząca obrażeń ciała mężczyzny. Dlatego przesłuchanie odbędzie się w piątek. Opinia lekarska jest niezbędna do sprecyzowania i postawienia zarzutów" - powiedziała PAP Grażyna Krzyżanowska, szefowa Prokuratury Rejonowej w Jaśle.

Policjanci przesłuchali mężczyznę w środę w szpitalu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

"Postępowanie prowadzone jest pod kątem zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz usiłowania zabójstwa" - przekazała wcześniej PAP Katarzyna Skrudlik-Rączka, zastępca Prokuratury Rejonowej w Jaśle.

Jutro też, w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie, odbędzie się sekcja zwłok 44-letniej Bogusławy W. Kobieta miała na ciele rany cięte i kłute. Prawdopodobnie zadano je nożem.

Jakub W. zaatakował swoich rodziców w domu. Od środy przebywa w policyjnym areszcie. Policjanci zatrzymali go ok. godz. 22, w miejscowości Trzcinica, 5 kilometrów od miejsca zbrodni. Był trzeźwy. Pobrano od niego także krew do badań na zawartość narkotyków.

O tragedii w Sławęcinie niedaleko Jasła policjanci zostali zaalarmowani w środę ok. godz. 14.30. Gdy przyjechali na miejsce, w domu znaleźli zwłoki 44-letniej Bogusławy W. Jej 46-letni mąż Tomasz W. był ranny, mężczyzna trafił do szpitala.

Sprawca uciekł, policjanci od razu podejrzewali, że to syn małżeństwa. Zorganizowali obławę, w której uczestniczyło ponad 100 funkcjonariuszy, psy tropiące i uruchomiono policyjne drony. Policja opublikowała też zdjęcie i rysopis Jakuba W. Prosiła o pomoc w namierzeniu 20-latka ostrzegając jednocześnie, że może mieć przy sobie niebezpieczne narzędzie.