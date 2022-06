Podkarpackie: W pierwszy weekend wakacji na trasach w Bieszczady ruch przebiega płynnie

W pierwszy wakacyjny weekend na podkarpackich trasach wyjazdowych w Bieszczady i Beskid Niski nie widać na razie wzmożonego ruchu, który odbywa się płynnie. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie upałów, na drogach i podczas wypoczynku nad wodą.

Komisarz Ewelina Wrona z zespołu prasowego podkarpackiej policji zwróciła uwagę, że rozpoczęły się wakacje, czyli szczególny czas dla całej rodziny, czas wypoczynku, podróży, zabawy. Zaapelowała, by nie zapominać o ostrożności i bezpieczeństwie, własnym i innych.

"Przez najbliższe dwa miesiące wielu turystów będzie podróżować podkarpackimi drogami w Bieszczady czy Beskid Niski. Dla policjantów ruchu drogowego będzie to okres przede wszystkim wzmożonej pracy. Funkcjonariusze będą służyć pomocą i starać się zapewnić bezpieczeństwo wszystkim podróżującym drogami naszego regionu. Nie będzie jednak taryfy ulgowej dla tych, którzy będą łamać przepisy" - zapewniła kom. Wrona.

Dodała, że na podkarpackich drogach prowadzących w góry - w Bieszczady i Beskid Niski nie widać wzmożonego ruchu. Kierowcy jadą płynnie, nie tworzą się korki.

Zaapelowała, by przed podróżą samochodem, zwłaszcza w wysokich temperaturach, wywietrzyć auto, zaopatrzyć się w zapas wody.

"Gdy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, zatrzymajmy się, wysiądźmy z samochodu, odpocznijmy kilka minut w cieniu" - radziła.

Przypomniała jednocześnie, że wysoka temperatura może stanowić śmiertelne zagrożenie, a szczególnie niebezpieczna jest dla dzieci i osób starszych.

"Przy upałach we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Apelujemy, aby przy tak wysokich temperaturach nie pozostawiać w samochodzie, nawet na chwilę, dzieci i zwierząt. Nie doprowadzajmy do takich niebezpiecznych sytuacji. Przez brak rozwagi możemy mieć na sumieniu czyjeś zdrowie, a nawet życie" - zaapelowała.

"Nie bądźmy obojętni. Gdy zauważymy, że jakaś osoba czy zwierzę znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, poinformujmy o wszystkim policję, dzwoniąc pod numer telefonu alarmowego 112" - podkreśliła kom. Wrona.

Zauważyła też, że wysoka temperatura zachęca do spędzania wolnego czasu nad akwenami wodnymi.

"Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze osób zażywających kąpieli, często połączonej z alkoholem, w słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad dziećmi" - wskazała policjantka.

Zwróciła uwagę, że aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny, każdy musi pamiętać, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci zależy w dużej mierze od nas samych.

Przekonywała do przestrzegania podstawowych zasad, które powinny obowiązywać podczas wypoczynku nad wodą.

Przypomniała m.in., że bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik, a dzikie kąpieliska mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona.

"Nie wolno pływać też na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych" - zaznaczyła.

Ponadto należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu kąpieliska; stosować się do uwag i zaleceń ratownika; nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, nie pływać w czasie burzy, mgły, kiedy widoczność wynosi poniżej 50 metrów, czy w czasie porywistego wiatru. Przed wejściem do wody należy przygotować rozgrzane słońcem ciało na kontakt z chłodną wodą, mocząc nią klatkę piersiową, szyję, kark i nogi, aby uniknąć wstrząsu termicznego

"Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki +na główkę+, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni" - przestrzegła.

Zaznaczyła, że dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych i dobrze, aby miały założone dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie. Przed wypłynięciem na wodę dobrze jest poinformować najbliższych lub znajomych, dokąd, z kim i jakim sprzętem wypływamy oraz o przewidywanej porze powrotu.

"Zażywając kąpieli słonecznych, zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby" - zaapelowała policjantka.