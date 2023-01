Podkarpackie: W Przemyślu otwarto Centrum Pomocy Humanitarnej

W Przemyślu przy ul. Bilana otwarto we wtorek Centrum Pomocy Humanitarnej. W ośrodku pomoc znajdą uchodźcy z Ukrainy, którzy będą mogli w nim spędzić kilkanaście dni. Centrum prowadzić będą organizacje pozarządowe.

Jak powiedział PAP prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, ośrodek został otwarty z myślą o osobach uciekających przed wojną w Ukrainie.

Dodał, że dotychczasowe miejsce, gdzie uchodźcy mogli przebywać, hala po byłem supermarkecie Tesco, będzie udostępniona przez prywatną firmę, do której należy, do kwietnia br.

"Dlatego szukaliśmy innego budynku i znaleźliśmy obiekt po byłej szkole. Budynek przez UNHCR (organ ONZ) i fundacje CORE został odnowiony za ok. 2,5 mln zł i przystosowany dla ok. 120 osób. Będą one mogły w nim spędzić ok. 2 tygodnie. To tyle czasu, ile potrzeba na znalezienie im docelowego miejsca pobytu" - powiedział.

Prezydent zaznaczył, że w nowym ośrodku warunki są lepsze niż w dotychczasowej hali w centrum Przemyśla, która nie była przystosowana do pomocy uchodźcom.

Bakun podał, że obecnie z pomocy w hali po byłem supermarkecie korzysta każdego dnia ok. 100-200 osób, ale zastrzegł, że są dni, że jest to np. 10 osób.

Pierwsi uchodźcy, głównie matki z dziećmi, trafią do nowego ośrodka za ok. dwa tygodnie. Obiekt musi pełnić swoją funkcję przez minimum rok. Później miasto może go ponownie wystawić na sprzedaż. Koszt przystosowania budynku pokryły UNHCR i fundacja CORE.

Bakun dodał, że organizacje pozarządowe będą również utrzymywać obiekt i prowadzić go. Miasto nie będzie ponosić kosztów w tym zakresie. Obecnie, jak dodał Bakun, organizacje pozarządowe uzgadniają procedury i regulamin prowadzenia ośrodka.