Podkarpackie: W Przemyślu szkolą się celnicy z 14 krajów Europy

Funkcjonariusze służb celnych z 14 krajów Europy w Przemyślu na Podkarpaciu zapoznają się z technikami skutecznej kontroli granicznej autobusów. Wydarzenie organizowane jest przez celną grupę ekspercką CELBET i Krajową Administrację Skarbową (KAS).

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa CELBET Anna Hatała-Wanat, do Przemyśla przyjechało 21 celników z takich krajów jak Austria, Belgia, Grecja, Dania czy Finlandia.

"Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami skutecznej kontroli autobusów. Doświadczeni trenerzy z Polski, Węgier i Finlandii prowadzą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w prawdziwym środowisku kontrolnym, czyli na przejściu granicznym w Medyce k. Przemyśla" - dodała.

Jak podkreśliła rzeczniczka, miejsce szkolenia nie jest przypadkowe, bo to właśnie w przemyskiej filii Krajowej Szkoły Skarbowości zlokalizowane jest Centrum Kompetencyjne CELBET w zakresie kontroli autobusów (Bus Search Center of Expertise).

"Centrum to powstało z uwagi m.in. na doświadczenie kadry" - przyznała Hatała-Wanat.

To już czwarte międzynarodowe szkolenie z zakresu kontroli autobusów w przemyskiej filii szkoły KAS, które organizuje CELBET.

"Celnicy, którzy przybyli do Przemyśla przyznali, że szkolenie pokazuje, jak wielką wyobraźnię mają przemytnicy i jak wymyślne skrytki konstruowane są w autobusach" - powiedziała rzeczniczka CELBET.

Jak zaznaczyła Hatała-Wanat, w krótkiej sondzie przeprowadzonej podczas zajęć, zapytano uczestników o to, jakich nowych rzeczy dowiedzieli się na szkoleniu. "Ponad 81 proc. szkolonych wskazało miejsca ukrycia kontrabandy, z którymi do tej pory się nie spotkali" - podała.

Jednym z elementów szkolenia będą praktyczne warsztaty. Polegać będą na tym, że w specjalnym autobusie, w którym wcześniej trenerzy ukryli kontrabandę, uczestnicy szkolenia będą musieli ją wykryć.

CELBET - to grupa ekspercka do spraw wschodniej i południowo-wschodniej lądowej granicy zewnętrznej UE ( z ang. Customs Eastern and South-Eastern Land Border Expert Team). Jest to międzynarodowy zespół ekspertów, wypracowujących praktyczne i przydatne rozwiązania operacyjne i zarządcze dla granicy lądowej o długości prawie 9 300 km.

Krajowa Administracja Skarbowa jest obecna w CELBET od samego początku - września 2016 roku i jest jednym z głównych inicjatorów projektu.

Grupa obejmuje swym działaniem 11 krajów członkowskich: Polskę, Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, Węgry, Grecję, Rumunię, Słowację, Chorwację i Bułgarię, a wkrótce dołączą Czechy, Francja i Słowenia.

Siedziba CELBET znajduje się w Warszawie, gdzie organizowane są posiedzenia Komitetu Sterującego.