Podkarpackie: W przyszłą sobotę rusza akcja „Ferie z WOT”

W przyszłą sobotę podkarpacka brygada WOT rozpocznie projekt wojskowy „Ferie z WOT”. Powołanie uczestników w pierwszy dzień ferii rozpoczniemy w Jarosławiu, następnie szkolenie odbywać się będzie w Nowej Sarzynie – poinformowała PAP w niedzielę rzecznik podkarpackiej brygady ppor. Magdalena Mac.

Rzeczniczka dodała, że osoby zainteresowane udziałem w akcji powinny już teraz złożyć odpowiedni wniosek.

Mogą to zrobić poprzez kontakt z rekruterem Wojsk Obrony Terytorialnej (namiary na nich można znaleźć na nich stronie https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl) lub udać się osobiście do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji właściwego do miejsca zameldowania.

Ppor. Mac podkreśliła, że dwutygodniowe przeszkolenie otwiera drogę do służby w Wojsku Polskim.

"Nasza rekrutacja rozpocznie się w sobotę w 34. batalionie lekkiej piechoty w Jarosławiu. Ochotnicy przejdą tam test sprawności fizycznej, zapoznają się z zasadami BHP oraz otrzymają mundury i wyposażenie" - zaznaczyła.

Główna część 16-dniowego szkolenia, tzw. szesnastki, odbywać się będzie w Centrum Szkolenia Klas Mundurowych w Nowej Sarzynie.

Jak podała ppor. Mac, tegoroczne szkolenie zorganizowane w terminie ferii szkolnych skierowane jest głównie do osób, które chcą odbyć przeszkolenie wojskowe, bez potrzeby rezygnacji z nauki i pracy, czyli uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i nauczycieli. "Ale zgłosić się może każdy, kto ma ochotę zasilić nasze szeregi" - dodała.

Rzeczniczka podkarpackiej brygady zaznaczyła, że dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Ppor. Mac przypomniała, że cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa 3 lata i jest podzielony na trzy etapy: na szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok).

Rozpoczynające się w sobotę szkolenie zwieńczone będzie przysięgą wojskową.