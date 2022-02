Podkarpackie: W regionie na numer 112 dzwoniono w ub.r. ponad 849 tys. razy

W 2021 r. na numer alarmowy 112 obsługiwany przez rzeszowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło ponad 849 tys. zgłoszeń, z czego ponad 531 tys. to zgłoszenia niezasadne, czyli fałszywe i anulowane – poinformowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

W piątek obchodzony jest Europejski Dzień Numeru 112. Z tej okazji Leniart nagrodziła troje dyspozytorów. Na konferencji prasowej podkreśliła, że CPR ma bardzo istotne znaczenie dla systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w naszym kraju.

Podała, że w 2021 r. na numer alarmowy 112 obsługiwany przez rzeszowskie CPR wpłynęło ok. 849 tys. zgłoszeń, z czego ponad 531 tys. to zgłoszenia niezasadne, co stanowi ponad 62 proc. wszystkich zgłoszeń.

Wojewoda zwróciła uwagę, że tak duża liczba niezasadnych zgłoszeń wymaga od naszego społeczeństwa, aby nadal uczyć jak korzystać z numeru 112.

"Niezwykle istotne jest to, abyśmy zwracali uwagę na prawidłowe wykorzystanie numeru 112, ponieważ jego blokowanie może skutkować tym, że osoba, która znajduje się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, na ten numer się nie dodzwoni" - dodała.

Przypomniała, że numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. "Służy do wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska" - powiedziała Leniart.

W ramach wewnętrznego systemu powiadamiania ratunkowego operatorzy numerów alarmowych z CPR w Rzeszowie obsługują także zgłoszenia przychodzące z całej Polski. W ubiegłym roku takich telefonów było ponad 37 tys. zgłoszeń. Natomiast pozostałe centra powiadamiania ratunkowego przejęły z terenu Podkarpacia ponad 15,3 tys. zgłoszeń.

Wojewoda przypomniała, że w 2021 roku w systemie powiadamiania ratunkowego nastąpiła ważna zmiana. Obok zgłoszeń skierowanych do numerów alarmowych 112 i 997 CPR przejął obsługę połączeń kierowanych na numer 998.

Z danych przekazanych przez wojewodę wynika, że w ubiegłym roku do poszczególnych służb zostało przekazanych - do ratownictwa medycznego ponad 128,1 tys. zgłoszeń, do Policji ponad 123 tys., do PSP ponad 14,5 tys. zgłoszeń. Do pozostałych służb np. pogotowia wodociągowego przekazano w ub.r. ponad 41,4 tys. zgłoszeń.