Podkarpackie: W regionie poprawia się sytuacja na rynku pracy

W marcu 2022 r. na Podkarpaciu odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 2 142 osoby. Lepsza sytuacja jest też po stronie podaży pracy; do urzędów pracodawcy zgłosili o 1,7 tys. ofert więcej niż w lutym br. – poinformował PAP dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop.

Czop dodał, że spadek rejestracji osób bezrobotnych byłby jeszcze większy, gdyby nie napływ obywateli Ukrainy.

"Warto zauważyć, że wobec trudnej sytuacji geopolitycznej, nowo zarejestrowani uciekinierzy z wojny stanowią jednak minimalny procent osób bezrobotnych. Rejestracje są, jak na razie, w ograniczonym zakresie i na bardzo niewielkim poziomie, rzędu kilkanaście do kilkudziesięciu osób w danym powiecie. Te osoby są aktywizowane na takich samych warunkach, jak miejscowi bezrobotni" - podkreślił Czop.

Rejestracje osób posiadających obywatelstwo ukraińskie następują od początku marca - dodał dyrektor WUP.

"Warto wspomnieć, że Ukraińcy często wracają do swojego kraju, poza tym, jeżeli osoba jest zatrudniona na Ukrainie i pobiera za swoją pracę wynagrodzenie, to wówczas nie ma możliwości rejestracji w Polsce jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy" - powiedział Czop.

Jego zdaniem bezrobocie w regionie nadal będzie spadać w kolejnych miesiącach. "Czas sprzyja takim redukcjom. Pracodawcy w okresie nadchodzącego lata będą zapewne oferowali wiele nowych miejsc zatrudnienia. Nastąpi również popyt na prace sezonowe, które czasowo będą mogły wchłonąć osoby chętne do wykonania niezbędnych prac dla rolników czy w budownictwie" - prognozuje Czop.

Na koniec marca 2022 r. większość bezrobotnych w regionie stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i policealnym oraz średnim zawodowym. Zdecydowana większość bezrobotnych to osoby w wieku od 25 do 44 lat.

Jak wynika z danych WUP, w województwie nastąpił też spadek bezrobotnych uprawnionych do zasiłku z 11 145 w lutym 2022 r. do 10 573 osób w marcu 2022 r.

Wzrosła natomiast liczba osób skierowanych na szkolenia z 57 w lutym 2022 r. do 194 osób w marcu br. i osób skierowanych na staż z 691 w lutym 2022 r. do 979 w marcu br.

Jak zaznaczył Czop, wzrost odnotowano również w dwóch istotnych obszarach działalności powiatowych urzędów pracy. Pierwszy to liczba bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą na własny rachunek - w lutym br. było takich osób 61, a w marcu br. już 263. Drugi istotny obszar to dotacje dla pracodawców w celu utworzenia nowego miejsca pracy, w lutym br. było to 76 dotacji a w marcu br. 158.

W marcu 2022 r. nie odnotowano na Podkarpaciu zgłoszeń nowych zwolnień grupowych.