Podkarpackie: W regionie zarejestrowanych jest ponad 2,5 tys. bezrobotnych Ukraińców

W Powiatowych Urzędach Pracy na Podkarpaciu do tej pory zostało zarejestrowanych 2 519 obywateli Ukrainy – poinformował PAP dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop. Dodał, że dotychczas m.in. ze staży i skierowań na roboty publiczne skorzystało 970 Ukraińców.

Zdaniem Czopa, w tym roku osoby z Ukrainy nie wpłynęły znacząco na podkarpacki rynek pracy.

"Powodem jest m.in. to, że jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, były branże, w których brakowało rąk do pracy. Poza tym, konflikt sprawił, że wielu Ukraińców, głównie mężczyzn, wróciło do kraju, co spowodowało, że zapotrzebowanie na nowych pracowników stało się jeszcze większe" - podkreślił.

Z danych, które przekazał Czop, wynika, że w regionie 849 przedsiębiorców, zadeklarowało chęć zatrudnienia m.in. obywateli Ukrainy na blisko 2 967 stanowiskach pracy.

Poszukiwane są przede wszystkim osoby z uprawnieniami np. kierowcy, operatorzy koparko-ładowarek i wózków widłowych, ze znajomością języka polskiego w stopniu podstawowym. Praca jest także dla mężczyzn głównie w branży budowlanej, przemysłowej, metalowej, samochodowej czy transportowej.

Jak zaznaczył dyr. WUP, dla kobiet oferty pracy na Podkarpaciu są głównie w branży fizjoterapeutycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, rolniczo-sadowniczej, kosmetycznej, handlowej, gospodarczej, krawieckiej i fryzjerskiej.

"Na podkarpackim rynku pracy jest również zapotrzebowanie na farmaceutów, pielęgniarki, stomatologów, pomoce stomatologiczne, fizjoterapeutów, specjalistów z branży IT, przedszkolanki, nauczycieli języka angielskiego, nauczycieli języka ukraińskiego" - wymienił Czop.

Natomiast do tej pory z pomocy, jaką oferują podkarpackie urzędy pracy skorzystało 970 obywateli Ukrainy. W tym, do pracy zostało skierowanych 316 osób, na staż 494 osoby, na prace interwencyjne 109 osób, a na roboty publiczne 51 osób. Jak zaznaczył Czop, dodatkowo podkarpaccy przedsiębiorcy poinformowali urzędy pracy o 8 238 obywatelach Ukrainy, którym powierzono wykonywanie pracy.

"Ponadto od początku 2022 r. ponad 9,7 tys. obywateli Ukrainy zostało zatrudnionych na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy do 24 miesięcy. Ponad 350 Ukraińców podjęło natomiast pracę sezonową na podstawie wydanego zezwolenia" - powiedział dyr. rzeszowskiego WUP.

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wynika, że na Podkarpaciu legalnie pracuje w sumie 19 297 obywateli Ukrainy.