Podkarpackie: W regionie złożono już ponad 80 tys. wniosków o 500+

Na Podkarpaciu złożonych już zostało ponad 80 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” – poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy ZUS w regionie Wojciech Dyląg.

Jak przypomniał rzecznik, od pierwszego lutego br. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

"Wnioski o świadczenie składamy wyłącznie drogą elektroniczną, co jest ogromnym ułatwieniem dla rodziców. Do tej pory w całym kraju rodzice i opiekunowie złożyli ok. 1,7 mln wniosków, co objęło ok. 2,7 mln dzieci" - podał Dyląg.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną.

Jak zaznaczył rzecznik ZUS na Podkarpaciu, można to zrobić poprzez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną.

"Zachęcamy rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Z aplikacji można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store" - podkreślił.

Osobie, która złoży poprawnie wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. Natomiast jeśli złoży wniosek w maju i czerwcu - ZUS wypłaci świadczenie odpowiednio do 31 lipca i 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu to ZUS wypłaci świadczenie do 30 września wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca. Podoba zasada będzie obowiązywać, jeśli wniosek zostanie złożony w sierpniu, wówczas ZUS wypłaci świadczenie do 31 października wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.